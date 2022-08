Can 2025 : Une mission de la CAF attendue mardi en Guinée...

CONAKRY-Une mission de haut niveau de la Confédération Africaine de Football (CAF) est attendue en Guinée à compter du mardi 30 août 2022. Elle séjournera à Conakry jusqu’au 1er septembre.

L’annonce a été faite, dimanche 28 août 2022, dans un communiqué publié tard la nuit par la Fédération Guinéenne de Football (FGF).

Selon la Féguifoot, la visite s’inscrit dans le cadre de l’organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en Guinée. La délégation sera conduite par secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba.

Lequel sera accompagné de Mathurin De Chacus, Mustapha Ishola Raiji, respectivement présidents de la Fédération Béninoise de Football et de la Fédération Libérienne de Football, tous membres du Comité Exécutif de la CAF.

Dans leur agenda, es émissaires de la CAF seront reçus par le ministre de la jeunesse et des sports Lansana Béa Diallo et auront également une audience avec le Président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya.

L’incertitude a toujours plané autour de la capacité pour la Guinée de pouvoir organiser seule la Can. Les plus sceptiques ouvrent la voie à une éventuelle co-organisation de cette compétition avec un autre pays. Le Sénégal, le Nigeria sont à l'affût. Mais Conakry ne veut pas en entendre parler.

« Cette Can 2025, c’est la nôtre… Ça doit être clairement compris par tous. Cette CAN sera organisée ici», a tranché début août le ministre guinéen de la Jeunesse et des Sports.

A suivre…

Africaguinee.com