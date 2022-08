Affaire Pogba : Entre les frères Mathias et Paul, la guerre est ouverte...

PARIS-Les frères Pogba (Mathias, 32 ans et Paul, 29 ans) sont sous le feu des projecteurs depuis ce week-end, non pas à cause d’une prestation XXL dans un match de foot. A l'origine de cette tempête, l'aîné. Explications.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux Mathias Pogba, (l’aîné) a annoncé samedi 27 août de grandes révélations à propos de son frère Paul Pogba. Il indique que le monde entier tout comme l’actuel club de son frère la Juventus Turin méritent de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause si Paul Pogba mérite vraiment l'admiration, le respect, sa place en équipe de France. Il avertit que ses révélations risquent d'être explosives.

Une sortie qui a eu l’effet d’une bombe. La presse française en a fait ses choux gras ce week-end. Réagissant ce dimanche 28 août 2022 aux déclarations de son frère Mathias, Paul Pogba a dénoncé des "menaces" et des "tentatives d'extorsion en bande organisée à son encontre. Selon l’Agence France presse, une enquête a été ouverte en France début août et confiée aux services de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

Une coquette somme de 13 millions d’euros, le prix du silence

L'AFP précise que de fortes sommes d'argent sont réclamées à Paul Pogba s'il veut éviter la diffusion de vidéos prétendument compromettantes. Selon France Info une bande d'individus, notamment composée d'amis d'enfance de Paul Pogba, de deux hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut dont son frère Mathias, l'aurait intimidé à plusieurs reprises. Une somme de 13 millions d'euros lui aurait été réclamée, les hommes allant même jusqu'à l'attendre au centre d'entraînement de la Juventus.

Pourquoi le nom de Kylian Mbappé ?

Le même media en dit plus également sur la raison de la présence du nom de Kylian Mbappé dans cette affaire. Selon France Info, Mathias Pogba et les maîtres chanteurs avaient menacé Paul de le discréditer en publiant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de jeter un sort à Kylian Mbappé. Paul Pogba a démenti cette demande de maraboutage de Mbappé aux enquêteurs.

Après ces révélations, Mathias Pogba est revenu à la charge décrochant de nouvelles flèches contre son frère, tout en interpellant MBappé, l’attaquant Parisien.

Tu m’as laissé dans le trou

"Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m'envoyer en prison. Je m'en doutais maintenant c'est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j'ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges. Je te le redis : frère, manipuler les gens ce n'est pas bien ! (...) Il n’est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent. Quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus… », a lâché sur twitter Mathias Pogba.

Un marabout à fond dans la sorcellerie

Il écrit dans un autre tweet que le marabout chargé de jeter le sort sur Kylian Mbappé est bien connu. Le footballeur professionnel décrit ce dernier comme un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie.

« Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi! ». Et le feuilleton continue. Difficile de prédire l’issue de cette crise entre frères.

A suivre...

Focus Africaguinee.com