Guinée : Bernard Goumou accentue la "pression" sur son équipe…

CONAKRY-Le nouveau Premier Ministre est-il plus pressé que son prédécesseur Mohamed Béavogui ? Depuis sa confirmation à son poste, le 20 août dernier Bernard Goumou ne cesse de répéter au gré de ses sorties cette phrase : « il faut aller vite, plus loin et mieux ». Il adopte une attitude qui tranche avec celle de M. Béavogui jugé trop diplomate, procédurier. Au point que son Gouvernement avait fini par succomber dans presque un immobilisme total.

Une situation qui avait fini par agacer le colonel-président. Le 13 juillet dernier, le président de la transition Mamadi Doumbouya, avait tapé du « poing sur la table » face au « manque de résultats notoires » de l’équipe dirigée par Mohamed Béavogui.

« Ordures, lourdeurs administratives…manque de résultats du Gouvernement. En un mot, pas de quoi s’en réjouir. Notre Patron n’est pas du tout content, à juste raison », confiait à Africaguinee.com, une source Gouvernementale.

Bernard Goumou joue au pressé pour engranger des résultats...et vite. Pour y arriver, il ne cesse d’accentuer la pression sur les membres de son équipe. « Les Ministres doivent travailler ensemble pour réussir les actions assignées au Gouvernement », a-t-il jeudi dernier en conseil des ministres, ajoutant être conscient que tout seul, il ne parviendra pas aux résultats escomptés.

Le Chef du Gouvernement a sommé chaque Ministre à présenter dans les deux prochains mois la planification budgétaire des investissements de son département. L’objectif est d’accélérer le processus d’exécution et de passation des marchés.

« J’en appelle à l’engagement et a la loyauté de tous les Ministres a poursuivre l’exécution de la feuille de route assignée au Gouvernement par le Chef de l’État », a martelé le Premier ministre.

A suivre…

Africaguinee.com