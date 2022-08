Boni Yayi boucle sa mission en Guinée : Voici les recommandations du médiateur pour "désamorcer la crise"

CONAKRY- Arrivé le 20 août à Conakry, le Médiateur de la CEDEAO (communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest), Thomas Boni YAYI, a bouclé ce samedi 27 août 2022, sa deuxième mission de travail. Au terme de sa mission, le Médiateur a été reçu en audience par le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la transition, à qui il a rendu compte de sa mission, a appris Africaguinee.com.

L'objectif de cette seconde Mission de M. Yayi était de rencontrer les autorités de la transition et tous les acteurs sociopolitiques du pays en vue de faciliter l'opérationnalisation d'un cadre de dialogue inclusif qui devrait permettre le retour à l’ordre constitutionnel, selon la Cedeao.

« Au cours de ces consultations, le Médiateur a réitéré la solidarité constante de la CEDEAO avec la Guinée et son ferme engagement à l'accompagner pour la résolution rapide de cette crise par un accord consensuel entre toutes les parties prenantes afin d'assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions de la CEDEAO », a indiqué la Cedeao dans un communiqué parvenu à Africaguinee.com.

Durant son séjour, le Médiateur a aussi eu des consultations avec les Chefs religieux, les Sages des quatre (4) coordinations régionales, l'ensemble de coalitions des partis politiques et les organisations de la société civile. L’ancien Président du Bénin a salué la mise en place par les autorités de la transition du cadre de concertation inclusif et invite les parties prenantes à trouver des compromis pour rendre le dialogue inclusif et consensuel.

Thomas Boni Yayi, a exhorté les partis politiques n'ayant pas encore pris part au cadre de concertation initié par les autorités, lequel cadre pourrait être actualisé de manière consensuelle, de le faire afin d'assurer une transition apaisée.

Le Médiateur a réaffirmé la volonté de la CEDEAO et de la Communauté internationale de soutenir la Guinée dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel afin qu'elle puisse réaliser les aspirations de son peuple à la paix, à la stabilité, à la bonne gouvernance et au développement durable.

Les parties prenantes aux échanges ont affirmé leur volonté de poursuivre les discussions afin de convenir d'un calendrier et d'un contenu de transition acceptés de tous, selon toujours le communiqué de l’autorité sous-régionale qui précise que le Médiateur consignera les conclusions de sa mission dans un rapport qu'il déposera à ses mandants.

A suivre…

Africaguinee.com