Guinée : Mamadi Doumbouya confie une nouvelle mission à Bernard Goumou…

CONAKRY-Le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya vient de confier une nouvelle mission au Premier ministre Dr Bernard Goumou.

Après avoir reçu le 24 août le rapport synthèse des assises nationales, le Chef de l’Etat a chargé ce jeudi 25 août le chef du Gouvernement de lui faire des propositions concrètes pour la vulgarisation du document.

« Le Chef de l’État a invité le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à prendre toutes les dispositions pour s’approprier le contenu du rapport et lui faire des propositions concrètes et réalistes y afférentes ; et d’élaborer un chronogramme pour procéder à sa vulgarisation », a indiqué le porte-parole du Gouvernement Ousmane Gaoual Diallo.

C’est un rapport de 250 pages qui a été présenté au Colonel Mamadi Doumbouya, mercredi dernier, par le Comité national des assises, piloté par deux éminents religieux. Il est assorti de 45 recommandations. Le Chef de l’Etat s’est engagé à prendre en compte les recommandations formulées.

« Chaque ligne, chaque solution proposée dans ce rapport sera analysée et prise en compte à la lumière de l’intérêt supérieur du peuple souverain de Guinée. L’occasion a été donnée à chacun de dire la vérité. Croyez-moi, nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour combler les attentes. L’heure est au rassemblement, à l’unité qui se fera sans doute en accordant une attention bienveillante aux recommandations issues des journées nationales des assises », a-t-il promis.

A suivre…

Africaguinee.com