Boni Yayi : "Le président Doumbouya a autorisé notre séjour en Guinée…il suit de près notre mission"

CONAKRY-Arrivé le 20 août à Conakry, le médiateur de la CEDEAO (Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest) poursuit ses consultations en vue de trouver la meilleure approche pour la désamorcer la crise guinéenne.

Dans la journée du jeudi 25 août 2022, Thomas Boni Yayi a eu une série d’entretiens de haut niveau. L’émissaire de la Cedeao s’est entretenu dans la soirée de ce jeudi avec le Président du Conseil national de la Transition (CNT), Dr Dansa Kourouma, au Palais du peuple où l’organe législatif de la transition a son siège. Le tête-à-tête entre les deux hommes s’est tenu à huis-clos, dans la salle des Actes du Palais du peuple, en présence de certains conseillers nationaux. Sur quoi ont-ils axé leurs discussions ?

A la sortie de l’audience, Boni Yayi a placé sa rencontre avec le président du CNT, sous l'angle d'une visite de courtoisie. Il a aussi remercié le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya pour avoir facilité sa mission suivie de près par les autorités guinéennes.

« C'est une visite de courtoisie pour d'abord lui tenir informé que je suis en Guinée dans le cadre de cette mission qui m'a été dévolue au niveau de la conférence des chefs d'Etats des pays de la CEDEAO et naturellement, en sa qualité de président du parlement en cette période de transition, c'était nécessaire que je passe faire cette visite de courtoisie.

C'est un sentiment de satisfaction puisqu'il a eu l'occasion de me dire comment il est en train de démocratiser ce parlement comme cela se fait dans les démocraties. Je me suis rendu compte que nous sommes en train de nous épauler. Et le moment venu vous allez vous en rendre compte.

Je profite de l'occasion pour dire merci à la plus haute autorité, le président Doumbouya qui, pratiquement suit de très près notre mission, a autorisé notre séjour en Guinée, et d'ailleurs qui se déroule dans de bonnes conditions », a-t-il dit.

A noter que depuis son arrivée en Guinée, c'est sa toute première communication devant les médias. Le deuxième séjour de travail de l'ancien président béninois, Dr Thomas Yayi Boni en Guinée, se poursuivra jusqu’au 27 août 2022.

A suivre…

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com