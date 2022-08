Retour volontaire des migrants: L’OIM suspend ses vols…le cri de cœur des guinéens bloqués au Niger

NIGER-Des centaines de migrants guinéens candidats au retour volontaire dans leur pays sont bloqués du côté du Niger. Et pour cause, les vols de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) sont suspendus pour la liaison Niamey-Conakry. Conséquences, de nombreux guinéens souffrent dans les villes d’Arlit et Agadez, les uns sont inscrits pour le retour, les autres sont en attente d’inscription. Sur place, l’inquiétude grandit.

Depuis quelques jours, des informations persistantes font état d’une suspension des vols destinés aux migrants, tandis que d’autres indiquent que l’OIM Guinée a été tellement active sur le terrain qu’elle a largement dépassé le quota de migrants qu’elle devait rapatrier vers la Guinée. Fixé autour de 2000 migrants, la Guinée a ramené plus de 23 000 migrants entre 2017 et 2022. C’est qui expliquerait cet arrêt momentané des vols vers Conakry.

Seydouba Camara 27 ans est bloqué à Agadez depuis 11 mois, faute de moins pour continuer, il s’engage à un retour volontaire vers Conakry mais sans suite. Il est dans le désespoir.

« Nous sommes là du lever au coucher du soleil à attendre pour rentrer en Guinée. En vain. Chaque jour, on pense que c’est demain qu’ils passeront, depuis 4 mois, je me suis fait inscrire pour rentrer auprès de la famille. Nous sommes une centaine de guinéens au Niger à vouloir rentrer, nous prions l’OIM d’accélérer le pas pour nous, les choses sont très tendues ici actuellement. Ceux qui sont là depuis des années disent qu’habituellement ils ne durent pas comme ça mais cette fois, c’est compliqué, nous gardons espoirs et faisons appel à l’OIM pour venir au secours », explique ce migrant guinéen.

I Barry est une fille qui comptait rejoindre son fiancé en Europe via la mer. Après plusieurs échecs en Libye, elle décide de mettre fin à son projet de voyage pour regagner la Guinée. Actuellement au Niger, elle ne veut une seule chose : rentrer : « J’ai replié au Niger depuis longtemps pour rentrer en Guinée, je cherche à m’inscrire sur la liste des retours volontaires mais je n’arrive pas pour le moment. Je suis à l’attente. Mon fiancé m’avait encouragé à tenter le chemin via la mer, parce que lui est passé par là en 2019. Donc je suis allée en Libye en 2021 pour tenter de traverser, j’ai perdu beaucoup d’argent avec des faux passeurs qui m’ont abandonnée. A cause de l’insécurité qui règne ici, je ne vois aucune issue. J’ai perdu également tout contact avec mon fiancé qui réside en Allemagne. Je compte rentrer reprendre mes études ou chercher à travailler. La famille aussi ne cherche que ça, mais elle ne peut pas m’aider pour le retour. Et je veux surtout un retour sécurisé avec l’OIM. Ce que j’attends en réalité. Je regrette d’avoir quitté la Guinée, depuis janvier 2021. J’ai perdu tout espoir », regrette I Barry.

Brahim Moussa Issaghana aide migrant, ancien collaborateur de OIM vient au secours des migrants de temps en temps. Il indique que la procédure est parfois lente : « Pour le retard, cette fois-ci je ne sais pas les raisons. Mais habituellement les migrants sont nombreux sur le territoire du Niger. Ils sont des centaines à manifester à tout moment le retour volontaire vers leurs pays d’origine, des listes sont souvent établies mais ça passe par ordre d’arrivée. Les services de rapatriement aussi ne se lèvent pas un bon matin pour ramener les gens, il y a des préalables d’abord. Tout migrant qui rentre dans son pays doit forcement bénéficier d’un accompagnement de la part de l’OIM pour sa réintégration. Maintenant il faut que tous ces budgets soient préparés pour les billets d’avion et les accompagnements. Tant que ce n’est pas disponible les migrants attendront. Le processus est lent parfois, il arrive des moments où les rapatriements se suivent pendant des mois sans arrêt, donc c’est comme ça », explique cet aide-migrant nigérien.

Des sources concordantes précisent que l’OIM Guinée a largement dépassé le quota de migrants à retourner vers Conakry. De 2017 à 2022 plus 23 000 migrants guinéens ont été retournés en Guinée alors que la prévision était autour de 2000 migrants. Depuis le 11 Aout 2022, les vols ont été suspendus vers Conakry en attendant d’obtenir un nouveau projet d’accompagnement en faveur des retournés pour leur réinsertion sociale.

« Les vols pour les retours volontaires de Niamey vers Conakry sont suspendus pour le moment, nous avons largement dépassé le quota en direction de la Guinée. Nous avons ramené plus de migrants que prévu. Donc, c’est suspendu depuis le 11 Aout. Les négociations et les tractations sont en cours pour trouver les ressources afin de pouvoir accompagner ceux qui sont revenus. Si on les ramène, c’est obligatoire de financer leurs projets pour leur permettre de rester au pays. C’est pourquoi c’est suspendu d’abord », a confié une source proche du bureau de l’OIM Guinée.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

