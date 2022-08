Résolution de la crise en Guinée : Mamadi Doumbouya tranche...

CONAKRY-La Guinée replonge dans la crise, avec en toile de fond, des manifestations ayant fait déjà sept morts depuis fin juillet. La Communauté économique des État d'Afrique de l'Ouest a dépêché son médiateur pour tenter de désamorcer les tensions qui sont très fortes dans le pays.

Alors que Thomas Boni Yayi a entamé ses concertations, le président de la transition a interpelé ce mercredi 24 août 2022 ses compatriotes, déclarant que les problèmes guinéens doivent trouver leurs solutions en Guinée

« Les problèmes sont guinéens, leurs solutions le seront aussi. On ne peut compter sur personne. Nous avons, depuis le début de notre histoire, assumé nos responsabilités et nous n'avons compté sur personne pour faire le travail à notre place. Et, on le fera », a assuré le président du CNRD.

Colonel Mamadi Doumbouya s’engage à prendre en compte les recommandations formulées par le comité nationale des Assises.

« Chaque ligne, chaque solution proposée dans ce rapport sera analysée et prise en compte à la lumière de l’intérêt supérieur du peuple souverain de Guinée. L’occasion a été donnée à chacun de dire la vérité.

Croyez-moi, nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour combler les attentes. L’heure est au rassemblement, à l’unité qui se fera sans doute en accordant une attention bienveillante aux recommandations issues des journées nationales des assises », a-t-il promis.

