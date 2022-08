Rencontre "Boni Yayi-Partis politiques" : l’ANAD, le FNDC-Politique optent pour le boycott

CONAKRY-Le FNDC-Politique et l’Alliance nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD), dirigés respectivement par les anciens Premiers ministres Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo ne prendront pas part à la rencontre prévue cet après-midi entre le médiateur de Cedeao dans la crise guinéenne et la classe politique.

Ces deux coalitions politiques majeures ont décidé d’opter pour le boycott. Elles estiment que le cadre proposé ne leur convient pas.

« Nous n’avons aucun moyen d’exprimer nos positions dans une rencontre où on aura plus de 300 personnes dans la salle. Si nous avons demandé l’intervention d’un médiateur, c’est parce qu’il y a une crise. Mais cette crise n’est pas sociale, elle est politique », a confié un responsable de l’ANAD.

Un autre cadre du FNDC politique a abondé dans le même sens, soulignant que le cadre proposé ne leur convient pas du tout. « Nous ne pouvons pas nous retrouver comme ça, comme si nous sommes dans un forum. Donc, nous ne serons pas présents à cette rencontre ».

Arrivé dimanche 20 août, le médiateur de la Cedeao a entamé ses consultations en début de semaine. Il a eu une série d’échanges avec le Gouvernement. Ce mercredi 24 août 2022, il s’est entretenu avec les leaders religieux. L’objectif est de désamorcer la crise guinéenne, marquée par une rupture de dialogue entre la junte et une partie de la classe politique.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com