Remaniement du Gouvernement : Mamadi Doumbouya justifie ses choix…

CONAKRY-Le 20 août dernier, le président de la transition guinéenne, a procédé à un mini-remaniement de son Gouvernement. Fait marquant de ce lifting gouvernemental, la confirmation de Dr Bernard Goumou, au poste de Premier ministre, la rentrée de deux nouvelles figures et le départ d’Abé Sylla.

Ce mardi 23 août 2022, le colonel Mamadi Doumbouya a justifié ses choix, appelant les promus à adopter des comportements exemplaires et responsables en vue de répondre aux aspirations légitimes des guinéens.

Servir la patrie avec loyauté

« En renouvelant ma confiance en vous (les ministres) à poursuivre la marche avec nous vers la refondation de l’Etat, et en faisant appel à d’autres fils du pays (les nouveaux ministres), je reste convaincu de votre capacité et de votre engagement à servir la patrie avec loyauté », a déclaré le dirigeant guinéen, recevant les serments des nouveaux promus qui se sont engagés à servir avec loyauté, a-t-on appris.

Réaffirmant sa « ferme volonté » de refonder les institutions et de moderniser l’administration, le colonel-président a invité le Premier ministre à « créer toutes les conditions pour favoriser le travail d’équipe au sein du Gouvernement ».

Des engagements de Bernard Goumou

Bernard Goumou s’est engagé à accomplir ses fonctions et charges d’Etat avec loyauté, fidélité et dévouement. Le Nouveau chef du Gouvernement a promis de se conformer aux dispositions de la charte de la transition…sans préjudice pour l’équilibre social et politique de la Nation.

« J’agirai avec responsabilité et demeurerais dans l’esprit et conforme aux orientations du Président de la transition en tout lieu et en toute circonstance. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l’intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée (…). Je conduirai la transition conformément à la vision du CNRD et de son président sans aucune influence étrangère ethnique et régionaliste.

Agir sans aucune influence étrangère

Devant les situations délicates où l’intérêt national pourrait vaciller, je m’engage à toujours prendre en compte avec foi, les directives du Président du CNRD. Je garderais jalousement les secrets des accords qui interviendront avant, pendant et après la mission », a promis le Chef du Gouvernement, s’engageant à traiter tous les guinéens sans distinction d’ethnie, de religion et de région.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com