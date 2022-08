Économie : Pékin annule 23 prêts accordés à 17 pays africains dont la Guinée

La République populaire de Chine par la voix de Wang Yi, ministre des affaires étrangères, a annoncé le jeudi, 18 août 2022 que Pékin annulera 23 prêts sans intérêt accordés à 17 pays africains, et qui sont arrivés à échéance à fin 2021. La Guinée avec 32% du stock total de la dette (chinoise en Afrique) fait partie des pays bénéficiaires de cette annulation.

Le chef de la diplomatie chinoise a précisé que l'annulation de ces prêts, dont le montant n'a pas été dévoilé, s'ajoute à plusieurs actions similaires prises auparavant par l'Empire du Milieu, citant notamment l'annulation de plus de 3,4 milliards de dollars et la restructuration d'environ 15 milliards de dollars de dettes accordées à des pays africains entre 2000 et 2019.

« Nous sommes convaincus que l'amitié Chine-Afrique résistera à toutes les épreuves qu'il s'agisse de vents ou de tempêtes », a-t-il déclaré lors d'une réunion des coordinateurs sur le suivi de la mise en œuvre des décisions de la 8ème conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine ( FOCAC 8), tenue à Dakar.

En outre, le ministre des affaires étrangères de la Chine a indiqué que Pékin continuera à fournir une aide alimentaire, économique et militaire à l'Afrique, tout en précisant que Pékin soutiendra l'Union Africaine (UA) dans ses efforts pour rejoindre le G20.

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com