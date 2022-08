Dr Faya tacle le trio "Ufdg-Rpg-Ufr" : «Ils sont dans une posture de sabotage… »

CONAKRY-Le médiateur de la Cedeao, Boni Yayi a rencontré cet après-midi certains acteurs de la classe politique, en l’absence de l’UFDG, l’UFR et le RPG arc-en-ciel, -trois formations politiques les plus représentatives du pays-.

Comment comprendre ce boycott ? Dr Faya Milimouno a une réponse. Pour lui, ces trois formations politiques qui ont été les premiers à réclamer la nomination d’un médiateur dans la crise guinéenne, sont dans une posture de sabotage.

« Ceux (RPG, UFDG, UFR, ndlr) qu’on peut compter parmi les absents aujourd’hui, c’est ceux-là même qui ont exigé que nous ayons un médiateur international. Comment vouloir d’un médiateur, celui-ci vient et on fait le vide ?

On ne peut pas réveiller quelqu’un qui ne dort pas. Ils savent pour quelle raison ils sont absents… C’est parce qu’en réalité, ils ne veulent pas le dialogue.

On doit arrêter de mentir aux guinéens. On ne peut pas dire qu’on veut le dialogue, celui-ci est là, on boude la rencontre pour soutenir les manifestations. Quelque part, cela montre qu’on est dans une posture de sabotage (…) on a l’impression que certains veulent qu’on dise qu’en Guinée, on ne s’entend pas, il faut sanctionner la Guinée », a dénoncé M. Milimouno.

Le leader du Bloc Libéral affirme que les émissaires de la Cedeao ne comprennent pas pourquoi à chaque fois qu’on annonce ici l’arrivée du médiateur, il y a un calendrier de manifestations qui font perdre des vies. « Nous voulons le dialogue ou on part à la manifestation, mais on ne peut pas faire les deux à la fois », a martelé l’homme politique.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com