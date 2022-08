Doumbouya affiche la fermeté face aux "politiques": "Nous ne reculerons devant personne…"

CONAKRY- C’est un Mamadi Doumbouya vif et tranchant qui s’est exprimé ce mercredi 24 août 2022, à l’occasion de la cérémonie de remise officielle du rapport synthèse des Assises nationales axées sur la vérité et le pardon.

Le dirigeant guinéen a affiché toute sa détermination à mener les réformes qu’il engagé jusqu’au bout, n’en déplaise aux détracteurs du changement. Il prévient qu’il ne reculera devant personne dans cette perspective.

« Nous nous sommes engagés à faire une rupture en procédant à des réformes. Aucun développement n’est possible sans justice, sans la lutte contre la corruption. Les changements sont dès fois accompagnés d’inconfort. Dans le cas de notre pays, ça touche des intérêts individuels et égoïstes par fois qui bloquent malheureusement l’unité et au rassemblement de la Guinée », a martelé le chef de la Junte.

Mamadi Doumbouya affiche la fermeté face aux politiques qui, a-t-il "insinué" se cachent derrière l’ethnie et instrumentalise les jeunes. Il prévient : « Nous ne pouvons continuer à freiner le développement de notre pays en se cachant derrière les considérations irrationnelles qui sont l’ethnie, la religion ou la région et très souvent la politique ».

Et d’ajouter : « Au lieu d’instrumentaliser la jeunesse guinéenne, concentrons-nous plutôt à son avenir. Pour moi, le seul combat qui mérite actuellement d’être mené, c’est celui de l’avenir de notre pays. Les réformes structurelles continueront dans tous les domaines. Nous ne reculerons devant personne pour faire les réformes », a-t-il dit.

Nous y reviendrons !

