Secteur bancaire : Orabank Guinée lance le "WhatsApp Banking", innovant et sécurisé…

CONAKRY-Pour se rapprocher davantage de sa clientèle, Orabank Guinée a lancé ce lundi 22 août 2022 à Conakry, un nouvel outil digital innovant et sécurisé dénommé « WhatsApp Banking », déployé via la plateforme SEMOA. Ce lancement a été rendu possible grâce à un accord de partenariat signé le 1er mars 2022 à Lomé, entre SEMOA et Oragroup. La filiale guinéenne du Groupe devient ainsi la première à lancer la commercialisation des services de Semoa.

La cérémonie de lancement des services WhatsApp Banking a eu lieu lundi 22 août 2022 dans l’après-midi, dans un réceptif hôtelier huppé de la capitale Conakry, en présence des responsables du groupe Orabank dont le Directeur Général adjoint, Jean Louis Haba et leurs partenaires SEMOA. Pour le directeur général adjoint d’Orabank Guinée, ce lancement est une étape unique qui démontre la volonté de l'institution de rendre un service à ses clients à travers des outils innovants.

"Ce jour marque un tournant important dans la vie de notre institution parce qu'il vient démontrer une fois de plus, la volonté, notre engagement à développer des produits qui répondent aux attentes et besoins de nos clients. Ce qui s'inscrit dans la droite ligne de nos valeurs -humaines- partagées par les 12 filiales implantées en Afrique. A Orabank, la satisfaction du client est un devoir. A cet effet, le WhatsApp Banking se présente comme un service qu'il faut pour nos clients. C'est un service innovant. Avec le WhatsApp Banking l'utilisateur a la possibilité de consulter son solde, l'historique de son compte, opérer des transactions monétaires via le Mobile Money et bénéficier d'autres services non bancaires. Tout ceci grâce à un assistant virtuel, accessible 24h/24 et 7jours sur 7. Le système est basé sur l'intelligence artificielle. C'est un service utile au quotidien", a déclaré M. Jean Louis Haba.

Via la plateforme WhatsApp Banking de SEMOA, Orabank Guinée rend plus accessibles ses services bancaires en ligne. Ce faisant, Orabank Guinée devient la 1ère banque du Groupe Orabank à rendre opérationnel l’accord signé avec la fintech SEMOA à Lomé le 1er mars 2022, scellant une alliance disruptive faite d'innovation dans les Services Bancaires aux usagers via WhatsApp et d'inclusion financière pour 12 pays en Afrique. Avec la plateforme WhatsApp Banking SEMOA, Orabank Guinée devient la 1ère banque à introduire la digitalisation des services bancaires en Guinée, en permettant à ses clients, entre autres, l’utilisation des services innovants et sécurisés.

Il devient ainsi possible, en Guinée, d’accéder à des services bancaires d’Orabank sans quitter son domicile. Avec l’accompagnement d’Orabank Guinée, SEMOA consolide ainsi sa présence dans six (6) pays de la sous-région. En Guinée, les clients d’Orabank peuvent désormais accéder à des services de banque digitale comme la consultation de solde, les demandes de relevés bancaires, les virements, les transferts de mobile money depuis la plateforme développée par SEMOA. La plateforme permet aussi de procéder soi-même à des simulations de prêts bancaires sans passer par un gestionnaire de compte.

Ce partenariat disruptif est fait d’innovation entre la holding Oragroup et la fintech togolaise SEMOA. Depuis six (6) ans, SEMOA prouve sa capacité à répondre aux besoins de grands groupes bancaires au Togo et en Afrique de l’Ouest. La fintech togolaise accompagne ainsi les douze (12) filiales d’Oragroup dans l’innovation marquée par une dématérialisation complète de leurs services bancaires.

L’accessibilité des services bancaires d’Orabank Guinée via la plateforme des services en ligne SEMOA est une preuve de la capacité de SEMOA à mettre à la disposition des acteurs bancaires des solutions innovantes, fiables et à la hauteur des exigences internationales du secteur de la finance digitale. Son partenariat avec Oragroup, un des plus grands acteurs bancaires en Afrique dont le siège est au Togo, est le résultat de son dynamisme salué, le 1er mars par les responsables de la holding.

Avec ce partenariat, SEMOA compte désormais dans son portefeuille six (6) banques à vocation internationale dont elle assure des solutions de banque digitale.

A cette occasion, Edem ADJAMAGBO, CEO de SEMOA a déclaré : « Nous sommes heureux de mettre à la disposition d’Oragroup notre plateforme WhatsApp Banking pour accélérer la digitalisation de ses services qui les rend désormais plus accessibles à ses clients. Ce déploiement intervient moins de six mois après notre accord avec la holding Oragroup. C’est le signe de notre capacité à répondre aux besoins de grands groupes comme les banques partout en Afrique, avec des solutions fiables, sécurisées et disponibles 24h/24 ».

Pour Mohamed Camara, Responsable TFS chez Orabank, c'est au regard de l'adoption de l'application WhatsApp comme moyen de communication que Orabank a voulu se rapprocher de ses clients en mettant le premier service WhatsApp Banking transactionnel du pays.

