Chronogramme de la transition : Les engagements de Bernard Gomou...

CONAKRY-Confirmé samedi 20 août 2022 au poste de Premier ministre de la Transition, Bernard Gomou, a été officiellement installé ce lundi 22 août 2022 dans ses fonctions. Le nouveau chef du Gouvernement s’engage à poursuivre rigoureusement l’exécution de la feuille de route du Gouvernement et d’accélérer la mise en œuvre du chronogramme de la transition.

« Je prends toute la mesure de la charge de ma mission alors que nous arrivons au terme de la première année du comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) à la tête de notre pays. A ce jour, je m’engage à poursuivre rigoureusement l’exécution de la feuille de route du Gouvernement. Il s’agit de la rectification institutionnelle lancée, les assises nationales pour le pardon et la vérité, la machine économique qui ne s’est pas arrêtée et la gestion rationnelle des ressources publiques, la politique de la moralisation de la vie publique… », a déclaré le nouveau chef du Gouvernement.

Dr Bernard Gomou qui assurait l’intérim de cette fonction depuis le 16 juillet dernier. Pour arriver aux objectifs qui lui a été assigné, il martèle que chaque membre du Gouvernement devra travailler l’exaltante vision de parvenir à une société démocratique apaisée, inclusive.

« Notre Gouvernement doit aller plus vite, plus loin et mieux dans tous les domaines pour répondre à l’attente des populations qui aspirent à un bien-être dont il est possible de leur procurer au regard des richesses que la Nature nous offertes et du potentiel humain dynamique et entreprenant que représentent les jeunes guinéens. Ces objectifs ne peuvent être atteints que sur une dynamique basée sur le patriotisme, la transparence, la solidarité gouvernementale, la prise en compte de l’aspect transversale de toutes nos missions, la coordination, l’impulsion et la synergie », a-t-il martelé.

Le Premier ministre prévient que chaque membre du Gouvernement devra travailler l’exaltante vision de parvenir à une société démocratique apaisée, inclusive, soucieuse des couches vulnérables. « Je m’engage à mettre en œuvre toute mon énergie pour le Gouvernement gagne en efficacité et engrange des résultats pour un accomplissement de notre Mission et parvenir à accélérer la mise en œuvre du chronogramme de la transition », a promis M. Gomou.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com