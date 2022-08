Guinée: le parti d'Alpha Condé fait une invite à la Crief après la mort de Louncény en prison

CONAKRY-Le RPG arc-en-ciel s'est exprimé sur la mort de Lounceny Camara, ex député du parti au pouvoir, ex ministre et président de la CENI (commission électorale nationale indépendante). L'ex parti au pouvoir déplore une mort d'un haut cadre dans de conditions regrettables.

"J'ai été informé très tôt ce matin de cette disparition vraiment regrettable. Je suis attristé. Je présente toutes mes condoléances à la famille biologique et à sa famille politique, le RPG arc-en-ciel", a réagi Dr Sékou Condé.

Lounceny Camara a été président de la CENI, un haut cadre de ce pays, souligne M. Condé qui ajoute qu’il ne devrait pas mourir de cette façon. Pour le secrétaire permanent du RPG arc-en-ciel, ce cas de décès doit amener la CRIEF à changer sa méthode de travail.

"Je demanderai à la CRIEF d'arrêter toutes les poursuites. S’il faut les juger, il faut le faire pour qu'on n’arrive plus à de tels cas. Emprisonner des pères de famille et qui perdent la vie étant incarcéré et dont on n'a pas eu à déterminer leur culpabilité ou non après un jugement, c'est vraiment regrettable. S'il était décédé chez lui, à la maison, on n’allait pas en parler. Mais incarcéré des gens comme ça en prison c'est vraiment regrettable", a-t-il déploré.

Membre du bureau politique du RPG arc-en-ciel, Lounceny Camara était député de la neuvième législature, dissoute après la prise du pouvoir par l'armée, le 5 septembre dernier. Il était incarcéré avec d'autres responsables du parti pour des faits présumés de détournement, corruption blanchiment d'argent etc.

"Nous RPG arc-en-ciel, on demande qu'ils (CRIEF) libèrent les autres ou qu’on les juge rapidement pour qu'on puisse situer chacun sur son sort, là serait mieux. Mais s'acharner contre les gens, c'est vraiment mauvais. On voit que ce dont il est question maintenant c'est un acharnement contre les responsables du RPG arc-en-ciel parce qu'on veut décapiter notre parti ", a fustigé ce cadre du RPG arc-en-ciel.

Et tout dernièrement ajoute M. CONDÉ, "nous avons été situés par le FNDC qui a dit que l'objectif de certains c'est l'élimination de tous les leaders politiques. Et vu la création de la CRIEF, c'est vraiment regrettable qu'on crée des institutions pour détruire des partis politiques qui existent bien avant la naissance de certains qui sont aujourd'hui au pouvoir ».

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28