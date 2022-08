Doudou Beny : "Il revient au Gouvernement d'écouter…"

CONAKRY-La Guinée renoue avec les manifestations de rues, conséquence du manque de dialogue entre le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) et une frange importante des acteurs politiques et sociaux. Pour aplanir les divergences et faciliter l'instauration d'un climat de paix, l'artiste chanteur Mohamed Camara alias Doudou Beny appelle les Guinéens à l'union sacrée.

Doudou Beny qui se dit républicain a sorti un clip dans lequel, il invite le peuple de Guinée à privilégier le dialogue, gage d'une véritable quiétude sociale. Selon l'artiste, la Guinée a toujours été confrontée à des soubresauts qui ont entraîné des cas de morts, des blessés et autres faits néfastes. A l'en croire, il est donc temps de dire la vérité pour que cessent définitivement ces problèmes.

« J'ai proposé de dire la vérité à mes concitoyens, aux responsables de ce pays. Je vais commencer par le CNRD qui est venu pour un programme bien ficelé. A chaque fois qu'il y a un nouveau président, on assiste à des manifestations. Je vais dire à monsieur le président de la République d'écouter son peuple. Quand il l'écoute, il peut avoir la route pour gérer ce pays.

Je demande aussi à la population de respecter ses responsables, leur président. Les Guinéens ne respectent pas leur président. Si la population n'a pas une éducation normale pour son président, lui aussi, ne va leur accorder le respect. Je demande au FNDC de trouver une entente, une solution pour dialoguer avec le pouvoir en place. Et quand je parle du FNDC, je fais allusion à toute la population guinéenne. Le FNDC doit venir autour de la table exposer ses problèmes. Il revient au gouvernement d'écouter les revendications portées par ses interlocuteurs », a-t-il lancé.

Par ailleurs, l'artiste Doudou Beny a profité de la conférence de presse animée ce vendredi, 19 août 2022 pour louer les efforts consentis par Dr Dansa Kourouma, président du Conseil National de la Transition.

« Je dois remercier le président du CNT, Dr Dansa Kourouma pour ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui est entre l'Etat et la population. Je me suis informé, je l'ai suivi et j'ai réfléchi pour dire qu'il est en train de faire du bon travail. Il a organisé les assises où il a rencontré les religieux, les artistes, les artisans, les acteurs politiques et sociaux, les jeunes de l'Axe. Ensuite, il a fait le bilan des 100 jours du CNT. Accompagnons la transition qui est située dans un temps limité », a exhorté l'artiste Doudou Beny.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23