Conakry: Le FDSI soulage plusieurs malades indigents à travers des titres "de prise en charge sanitaire" gratuits

CONAKRY-La Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l'Indigence (FDSI) a procédé ce vendredi, 19 août 2022, à la remise officielle de 36 titres de prise en charge sanitaire gratuite à des personnes indigentes. Cette action vise à apporter une assistance sociale aux bénéficiaires, sélectionnés à cause de leur état de vulnérabilité.

Pendant trois mois, renouvelables une fois, tous les 36 malades qui font partie de cette première étape seront soignés gratuitement dans des structures sanitaires affiliées au FDSI. Ils seront également suivis par des assistants sociaux choisis à cet effet par le FDSI.

C'est par les souhaits de prompt rétablissement aux malades que Lansana Diawara, directeur général du Fonds de Développement Social et de l'Indigence (FDSI) a entamé son discours. Selon lui, les titres de prise en charge sanitaire gratuite offerts aux personnes indigentes est la matérialisation de la volonté du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya qui ne lésine pas sur les moyens pour la protection sociale des couches les plus défavorisées.

Ensuite, le directeur général du FDSI a expliqué les critères de sélection des personnes indigentes bénéficiaires de ces titres de prise en charge sanitaire.

« On a reçu assez de dossiers. Pour ce mois seulement, nous avons plus de 46 dossiers de demande. Mais nous avons des critères qui sont stricts. Dès que nous avons une demande de prise en charge sanitaire, tout de suite nous amenons un assistant social vers le malade en question pour voir effectivement, est-ce qu'il répond à nos critères. Quand un fonctionnaire de l'Etat, quelqu'un qui touche à un salaire tombe malade et veut être pris en charge par le FDSI, ce n'est pas possible.

Ceux qui n'ont pas de salaires et n'ont pas les moyens de se faire soigner sont les bénéficiaires de cette assistance sociale. Pour le mois d'août là, nous prenons en charge 36 malades indigents. Il s'agit d'une prise en charge totale : hôpital, pharmacie et tout», a déclaré Lansana Diawara sous les applaudissements des bénéficiaires très satisfaits du geste.

Émue, Kadiatou Bangoura, une des personnes indigentes, qui sera prise en charge gratuitement par le FDSI a fondu en larmes. Pour elle, ce geste est d'une grande portée. C'est pourquoi, elle n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction vis-à-vis du président de la transition mais aussi de la Direction Générale du FDSI.

« Je remercie le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya qui accorde de l'intérêt à la protection sociale. Je suis heureuse de recevoir ce titre de prise en charge sanitaire offert par le Fonds de Développement Social et de l'Indigence. Je leur dis merci pour avoir pensé à moi. Je dis aussi merci à ma mère qui n'a cessé de me soutenir dans ma maladie », a déclaré Kadiatou Bangoura.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23