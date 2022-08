Bassin du Konkouré : présentation d’une étude sur le développement social

Le Conseiller en charge du développement durable et maritime à la Primature, Fassou Théa, a animé jeudi 18 août 2022 à l’Université de l’Arizona un séminaire international sur la République de Guinée.



Le séminaire a porté sur l’atténuation des impacts des grands projets d’infrastructures hydroélectriques sur le fleuve Konkouré.

Il a regroupé en présentiel, des experts Américains spécialisés dans les domaines de la gouvernance des grands bassins hydrographiques, des représentants de bailleurs de fonds, des scientifiques de l’Université de Arizona, des étudiants ainsi que des chercheurs ainsi que du Cabinet International SustainAfrica.



Des cadres de la Primature, du Ministère de l’environnement et quelques représentants d’ONG, ont également participé en mode virtuel.



Cette conférence internationale vise à générer des idées et des appuis techniques, matériels et financiers contribuant à réduire les effets des grands projets de développement d'infrastructures hydroélectriques sur la vie des communautés riveraines et sur l’écosystème du bassin du Konkouré.



Dans les prochains jours, les discussions tourneront autour de l’identification des types de projets adaptés, les sources potentielles de financement, les modes de financement, le choix des acteurs pour la mise en œuvre des initiatives.