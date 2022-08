Conflit entre Djinkoya et Ketiguiyah : Le sous-préfet de Kourou tire la sonnette d’alarme

DALABA-Le pire risque de se produire dans les localités de Djinkoya et Ketiguiyah si rien n’est fait. Ces deux districts situés respectivement dans les sous-préfectures de Kourou et Mafara dans la préfecture de Dalaba s’affrontent depuis lundi 15 août dernier.

Au cœur du conflit, un problème de délimitation. De nombreux blessés graves ont été enregistrées dans ces violences. On parle même de prise d’otage. Les deux belligérants s’affrontent à coups de machettes, de fusils de calibres 12, de lances pierres. Pour l’heure, il n’y a pas eu de pertes en vies humaines mais, plusieurs personnes ont été blessées.

Joint par Africaguinee.com, le sous-préfet de Kourou a tiré la sonnette d’alarmes. Il se dit inquiet et craint le pire si rien n’est fait dans l’urgence. Les renforts qui avaient été déployés pour maintenir l’ordre ont été rappelés à Dalaba, théâtre de violents heurts dans la journée du mercredi 17 août 2022, en marge de la manifestation du FNDC.

« Ce sont deux districts (Djinkoya et Ketiguihya) qui se disputent une portion de terre. Le lundi passé, une rencontre avait été organisée à Djinkoya par le préfet de Dalaba pour tenter de résoudre le problème. Malgré son implication, il y a eu des affrontements qui avaient fait plusieurs blessés. Le lendemain, c’est-à-dire le mardi, on était en reunion devant le maire de Ditinn qui est désigné comme médiateur, lorsqu’on nous a appris que les altercations ont recommencé.

A mon retour, j’ai trouvé que des citoyens de Djinkoya ont retenu dans leurs mains, 4 citoyens de Ketiguiya qu’ils avaient pris avec des armes. Là aussi, il y’avait eu plusieurs blessés ce jour. Hier mercredi 17 août 2022 également, les affrontements ont repris de 7h à 14h et des blessés graves ont été enregistrés. Les gendarmes étaient là dans la journée pour maintenir l’ordre.

Mais, ils sont rentrés à Dalaba centre 1h après, car il y’avait des manifestations là-bas. Actuellement on est là, mais on n’est pas en sécurité. J’ai informé le Préfet de Dalaba. Actuellement c’est calme, mais je ne connais pas ce qui va se passer demain. Il n’y a que moi et mon chef de cantonnement forestier pour tout le village. Et les deux camps rivaux continuent tous les jours à s’affronter. Les uns ont des fusils de calibres douze, d’autres ont des couteaux, des lance pierres.

Les militaires en mission à Ketiguiya ont constaté ces affrontements. Tout ce que nous voulons c’est la sécurité », a déclaré adjudant Lamah Haba, sous-préfet de Kourou.

Nous y reviendrons !

Habib Samaké

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Mamou