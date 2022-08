Arrivée du médiateur de la Cedeao: Quelles sont les "attentes" de l’Ufdg?

CONAKRY-Le médiateur de la Cedeao (Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest) dans la crise guinéenne est attendu à Conakry, dimanche 21 août 2022. Selon la Cedeao, Thomas Boni Yayi aura une séance de travail avec la classe politique, la société civile et les autorités de la transition.

Si l’arrivée de cet émissaire de l’organisation sous-régional suscite de l’espoir, alors que situation s’est fortement dégradée dans le pays, à l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), la prudence est de mise.

Joint ce jeudi 18 août 2022 par un journaliste d’Africaguinee.com, Kalémodou Yansané, un des vice-présidents du parti, a indiqué qu’ils n’ont pas encore reçu les termes de référence de l’hôte annoncé.

« Nous n’avons pas reçu les termes de références de la visite de Boni Yayi en Guinée, nous ne savons pas pourquoi il vient. Est-ce qu’il va nous rencontrer ou pas, nous n’en savons rien (…)

Jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucun signal ni du médiateur, ni du Gouvernement, ni de la Cedeao, adressé à l’UFDG ou à l’ANAD annonçant l’arrivée de M. Boni Yayi et nous proposant une rencontre à une date donnée sur un sujet donné. Nous n’avons pas tout ça. Donc, on attend », a déclaré ce haut dirigeant du parti UFDG.

La Guinée est engluée dans une nouvelle crise née du déficit de dialogue entre la junte et une bonne partie de la classe politique et de la société civile. Mercredi 17 août, une manifestation interdite s’est soldée par deux morts à Conakry. Dans ce contexte troublé, M. Yansané souhaite que le médiateur vienne pour aplanir les divergences.

« Nous souhaitons vivement qu’il y ait une rencontre entre nous et les autorités actuelles pour qu’on aplanisse nos différends qui sont de beaucoup d’ordre. Près d’un an, ils sont au Pouvoir, pour le moment, on n’a pas encore statué sur le chronogramme », a-t-il déclaré.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com