Guinée : Mamadi Doumbouya inaugure l’hôpital national Donka…

CONAKRY-Le Président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a inauguré ce mercredi 17 août 2022, l'Hôpital National Donka, entièrement rénové et équipé. Dès aujourd’hui, ce centre Hospitalo-Universitaire d’une capacité de 630 lits sera ouvert au public. La cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de l’Hôpital a connu la présence des membres du gouvernement, du personnel soignant, des acteurs du système sanitaire et de nombreux invités.

Selon le ministre de la santé et de l’hygiène publique, l’ouverture de cet hôpital va contribuer à réduire significativement les évacuations sanitaires. Dr Mamadou Péthè Diallo s’est dit heureux de voir enfin ce jour arriver.

« Nous y voilà. Après 7 ans de travaux (…) je suis très heureux et fier, de vous convier, au nom du président de la transition, président du CNRD, Chef de l'Etat, Chef Suprême des armées, le Colonel Mamadi Doumbouya et au nom du gouvernement, à la mise à disposition du Centre Hospitalier Universitaire, CHU Donka, une infrastructure essentielle pour les populations guinéennes », a indiqué le ministre de la santé et de l’hygiène publique.

Dr Mamadou Péthè Diallo est revenu sur les commodités et la capacité de prise en charge de l'édifice inauguré.

« Le Centre Hospitalier Universitaire de Donka est un hôpital moderne, rénové, reconstruit et rééquipé pour répondre aux défis de santé du 21ème siècle. C'est la plus grosse infrastructure de santé en République de Guinée. Quand elle sera entièrement mise en fonction, elle offrira 630 lits d'hospitalisation, dont près de 120 lits de réanimation et de service d'urgence. Tous les équipements modernes existant dans les hôpitaux de cette catégorie, c'est-à-dire des hôpitaux de catégorie 3, sont disponibles et opérationnels au bénéfice des patients », a-t-il expliqué.

Le ministre de la santé et de l'hygiène publique a affirmé que l'ambition du gouvernement de transition est d'offrir des services de santé de qualité à des prix raisonnables, accessibles à tous les Guinéens quels que soient leurs conditions économiques, leur statut ou leur niveau d'éducation. Ainsi, a-t-il dit, le CHU Donka contribuera à réduire considérablement le nombre d'évacuations médicales qui coûtent très chères aux contribuables guinéens.

Sur place, le Colonel Mamadi Doumbouya n’a pas tenu de discours. Il a cependant visité toutes les installations, avant de couper ruban inaugural. Le CHU Donka a été réhabilité et équipé à hauteur de 72. 636 000 USD. Sa gestion a été confiée au Groupe Canadien en Gestion Hospitalière piloté par Netsen Group. La durée du contrat est de cinq ans. Le Groupe Canadien réalisera ce projet en collaboration avec l'Unité de Santé Internationale du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHU Montréal) et CIM Conseil. Des organisations ayant une expertise reconnue mondialement en activation, gestion et technologies hospitalières.

Alpha Diallo, parlant au nom du concessionnaire a indiqué que l’objectif de Netsen Group est de transformer l’hôpital national Donka en un établissement moderne répondant aux besoins en soin spécialisé des populations guinéennes et contribuant aux missions d’enseignement et de recherche. Il rassure le personnel de l’hôpital que personne ne sera exclu et qu’ils travailleront ensemble pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de tout le personnel de l’hôpital et pour l’atteinte des objectifs fixés. « Nous sommes prêts à relever ce défi avec détermination grâce à l’appui du Gouvernement », a-t-il dit.

Cette concession d’une durée de cinq ans est placée sous plusieurs axes dont entre autres : la formation et le transfert d’expertise au personnel guinéen pour préparer la relève, l’envoi des spécialistes en formation au Canada et la délocalisation des formations canadiennes diplômantes en Guinée, l’humanisation et l’amélioration de la qualité des soins, la digitalisation de toutes les fonctions de l’hôpital avec la mise en place du dossier patient électronique, l’augmentation et la sécurisation des recettes de l’Etat menant à l’autonomisation et la réduction de la subvention de l’Etat.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23