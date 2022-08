Appel à Manifestation d’Intérêt N°03/PUEG/UGP/2022 : Recrutement d’un Assistant en passation des marchés du PUEG

APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 03/PUEG/UGP/2022

POUR LE RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT EN PASSATION DES MARCHES DU PUEG

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) est une nouvelle opération marquant le réengagement de la Banque mondiale dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en milieu urbain. L'objectif du projet est d'accroître l'accès à des services améliorés d'eau et d'assainissement dans la région métropolitaine de Conakry et d'améliorer la performance opérationnelle de la Société des Eaux de Guinée (SEG). Le projet est financé par un don de l'IDA au Gouvernement Guinéen à hauteur de 30 millions $ US.

L’importance des investissements à réaliser, la complexité des actions à mener et la diversité des structures bénéficiaires justifie la mise en place d’une Unité de Gestion en charge de la coordination des activités du Projet. Une partie des fonds de ce don de l’IDA est utilisée pour financer le fonctionnement de cette unité de gestion du projet, Faisant partie de la composante 3 dudit projet. A ce titre, la Coordination du projet souhaite utiliser une partie de ce montant pour rémunérer le « Service d’un assistant en passation des marchés », afin d’appuyer sous forme d’assistance auprès du Responsable en Passation des Marchés, dudit Projet tenant compte des nombreuses activités prévues en 2021 et 2022.L’assistant en passation est placé(e), sous l'autorité du Monsieur le Coordonnateur et sous la supervision du responsable de la passation des marchés.

LES SERVICES PREVUS AU TITRE DU CONTRAT QUI EN DECOULE COMPRENNENT LES MISSIONS SUIVANTES :

La mise en place d’un système de classement et d’archivage des dossiers de passation des marchés physique et électronique qui inclura pour chaque marché tous les documents relatifs à ce marché y compris les documents relatifs aux paiements, en vue de permettre toute revue à postériori de la Banque ;

Participer à la préparation des dossiers de passation et à la mise à jour du plan de passation des marches, son exécution, avec les estimations prévisionnelles et les méthodes de passation suivant les termes de l’accord de financement signe avec le bailleur de fonds ;

Ouvrir et tenir à jour un répertoire des fournisseurs et des entreprises en utilisant les procédures de présélection lorsqu’elles sont prévues ;

Tenir un répertoire de consultants qualifiés au fur et à mesure des manifestations d’intérêts et assisté à la préparation des dossiers de passation des marchés notamment les avis à manifestation d’intérêt, les demandes de cotations, les DP, les DAO et assurer la réception et l’enregistrement des candidatures/offres;

Assure la photocopie, la reliure et le scannage des dossiers de passation des marchés ;

Assister le responsable en passation des marchés dans l’élaboration des rapports d’activités ;

Participer aux différentes missions de supervision des marchés à postériori ;

Assurer toutes autres activités ou tâches qui lui sont confiées par son supérieur hiérarchique.

PROFIL ET QUALIFICATIONS DU CONSULTANT

Diplôme avec un niveau au moins Bac + 3 dans le domaine de l’Économie, Gestion, droit, administration Publique ou en ingénierie ;

Expérience professionnelle générale, trois (3) ans minimums dans un poste similaire de passation des marchés publics dans des projets et programmes de développement financés par les institutions internationales, et des partenaires au développement ;

Avoir une expérience spécifique minimale de 3 ans dans un projet sous le financement de la Banque Mondiale ou une institution similaire ;

Avoir une bonne maîtrise des procédures en matière de passation des marchés, justifiée par trois années d’expériences de travail en passation des marchés dans un projet de la Banque Mondiale et autres Institutions multilatérales de Développement ou des autres bailleurs de fonds de développement serait un atout ;

Avoir une bonne maitrise du STEP justifiée serait un atout ;

Avoir une bonne maîtrise de la langue française, justifiée par la qualité de votre lettre de motivation ; la maitrise de l’anglais serait un atout ;

Avoir une Maitrise de l’outil informatique notamment les logiciels courants (Word, Excel, Power Point) justifiée par des attestions ou certificats ;

Avoir une bonne aptitude pour le travail en équipe et être disponible à tout instant pour les besoins du service ;

Avoir un esprit d'analyse et de synthèse et une bonne capacité de communication (andragogie) et de rédaction.

LA PROCEDURE DE SELECTION SE FERA PAR APPEL A CONCURRENCE ET COMPORTERA DEUX PHASES :

Une phase de présélection des candidats par l’établissement d’une liste restreinte des trois (3) candidats les plus qualifiés pour la mission au regard de l’analyse des CV reçus et les autres informations fournies sur leurs capacités et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations ;

Une phase de sélection par une interview des candidats présélectionnés sur la liste restreinte après l’avis de non-objection de la Banque Mondiale. Le candidat retenu sera invité à des négociations pour l’attribution du contrat.

LES CONSULTANTS SERONT EVALUES SUR LA BASE DES CRITERES CI-APRES :

Qualifications du consultant (diplômes, formations) : 20 points ;

Expérience générale et spécifique : 70 points ; (dont 20 points pour l’expérience générale et 50 points pour l’expérience spécifique) ;

Connaissance linguistiques et informatiques : 10 points.

L’UGP invite les Consultants intéressés à produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (Lettre de motivation, Curriculum Vitae détaillé, Une copie du ou des diplômes, Une copie des contrats ou des attestations pour les prestations antérieures).

DUREE DE LA MISSION

Un contrat d’une durée initiale d’un an assorti d’une période d’essai de (6) mois sera signé. La reconduction du contrat par anuitée est assujettie à l’évaluation satisfaite de la performance. Le Consultant exercera ses activités principalement à Conakry République de Guinée.

METHODE DE SELECTION

Le recrutement du Consultant se fera suivant la méthode « Sélection de Consultant individuel » conformément aux principes décrits dans les Règlements de Passation de Marchés applicables aux Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’IDA, de juillet 2016, révisé en novembre 2017,aout 2018 et novembre 2020et accessibles à l’adresse www.worldbank.org.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence auprès de l’Unité de Gestion du Projet Sise à Landréah Commune de Dixinn aux heures suivantes :

Du lundi au jeudi : de 9 heures à 16 heures 30

Le vendredi : de 9 heures à 13 heures.

DATE LIMITE ET LIEU DE REMEISE DES MANIFESTATIONS D’INTERET

Les Manifestations d’Intérêt doivent être déposées en version papier sous pli fermé, auprès de l’Assistante Administrative du PUEG sise à Landréah Commune de Dixinn République de Guinée ; à l'adresse suivante :Tel : (+224) 657 33 00 62/621 12 62 38/629 80 87 42 ou par E-mail :dyjalloh@gmail.com;b.s.dokore@gmail.com/boubasivory@gmail.com., au plus tard le 29 Août 2022à 16 heures.

Le dossier de candidature doit être présenté en langue français et doit porter la mention : « Manifestationd’intérêt pour le Recrutement d’un Assistant en Passation des Marchés du PUEG ».

Conakry le 12 Aout 2022

Le Coordonnateur

M. Souleymane Dokoré BAH