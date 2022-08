Alerte-Dalaba : Plusieurs blessés dans des affrontements entre deux districts voisins

DALABA-Plusieurs blessés ont été enregistrés dans des violences ayant éclaté entre les districts de Ketiguiya (sous-préfecture de Mafara) et Djinkoya (sous-préfecture de Kouro), dans la préfecture de Dalaba. Les heurts qui ont commencé lundi se poursuivis de mardi 16 Aout 2022, a appris Africaguinee.com.

Les deux districts voisins se disputent un domaine de terre situé à la lisière entre les deux localités. La tension est à son comble. Une réunion de réconciliation organisée par le préfet de Dalaba sur les lieux de litige a viré en affrontements, ce lundi 15 Aout 2022. Plusieurs personnes ont été blessées, selon une source locale interrogée par Africaguinee.com. La délégation préfectorale a été sauvée de justesse par les agents des forces de défense et de sécurité qui l’accompagnait.

Ce mardi, les affrontements ont repris pendant qu’une autre réunion visant à désamorcer la crise était en cours à Ditinn entre le préfet de Dalaba, les maires, les sous-préfets de Mafara et Kourou. Interrogé, un responsable local de Mafara précise :

« Ce sont les habitants de Djinkoya qui ont voulu s’accaparer d’un domaine appartenant à leurs voisins de Ketiguiya sans l’accord de ces derniers. Le conflit a commencé là. On a informé les autorités de Dalaba. Le préfet est venu hier avec une délégation pour tenter de résoudre le problème. Au moment où on parlait, des femmes ont surgit pour perturber la rencontre. Des jets de pierres ont commencé. Plusieurs personnes avaient été blessées ce jour. Les autorités ont été sauvées de justesse. Heureusement qu’elles étaient venues avec des agents des forces de l’ordre. Elles ont tenté de maitriser la situation en vain.

Ce mardi, elles ont convoqué 3 représentants par district à Ditinn. On était tous là-bas aujourd’hui quand on nous a informés de la reprise des affrontements. Là aussi, plusieurs personnes ont été blessées et des dégâts matériels ont été enregistrés. Nous avons demandé au Préfet de nous aider à avoir des agents en renfort pour s’interposer entre les deux belligérants. Parce que ce qui se passe ci est grave. Nous craignons le pire », alerte ce responsable local.

A suivre…

Habib Samaké

Pour Africaguinee.com