LEO, le banquier virtuel de UBA désormais disponible sur Instagram

Après Facebook, WhatsApp et Apple Business Chat la banque UBA vient de lancer LEO, son banquier virtuel sur Instagram. Ce nouveau service est disponible depuis ce 15/08/2022.

LEO est une intelligence artificielle permettant aux clients de bénéficier des différents services bancaires (Ouverture de compte, virement bancaire, consultation de solde, achat de crédit téléphonique…) sans se déplacer à partir d leur appareil mobile.

Ce lancement vient confirmer la volonté de la banque UBA de révolutionner le secteur bancaire guinéen en mettant en place des produits et services répondant aux besoins divers de sa clientèle.

Pour rejoindre LEO sur Instagram rendez-vous sur: https://www.instagram.com/officialubachatbanking/.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans l’ensemble du groupe et plus de 35 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains et au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et institutionnels, et mène des activités d’inclusion financière tout en mettant en œuvre des technologies de pointe.