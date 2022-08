Le parti d’Alpha Condé à ses partisans : "Joignez-vous massivement aux manifestations…"

CONAKRY-Alors que la transition en cours est engluée dans une impasse marquée par rupture du dialogue entre la junte et la classe politique, l’ancien parti au Pouvoir -RPG Arc-en-ciel et ses alliés, ont exprimé ce lundi 15 août 2022 leur solidarité aux manifestations projetées par les forces vives de la Nation.

« Prenant la mesure de l'enlisement du processus de transition en cours, le collectif des Partis Politiques RPG ARC-EN-CIEL et ALLIES demeurent solidaires de toutes initiatives prises par les forces vives de la nation en vue de l'organisation de manifestations pacifiques, visant à favoriser le dialogue et la concertation pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel », ont indiqué l’ex parti présidentiel et ses alliés.

Réaffirmant son attachement aux acquis démocratiques, notamment, la consolidation de la paix et le retour rapide à l'ordre républicain, le collectif des Partis Politiques RPG ARC-EN-CIEL et ALLIES invite à ses partisans se joindre massivement aux manifestations programmées les jours à venir.

« Nous invitons nos militantes, militants et sympathisants à se joindre massivement aux manifestations programmées les jours à venir dans l'ordre et la discipline, sur l'ensemble du territoire national », a appelé le RPG arc en ciel et ses alliés, dans une déclaration signée par Lansana Komara.

A suivre…

Africaguinee.com