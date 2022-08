Grogne des gardes communaux à Conakry : "Le CNRD n'est pas pas responsable..." selon Tos Camara

CONAKRY-La colère des gardes communaux ne faiblit pas à Conakry. Après Dixinn, ils se sont retrouvés tôt ce mardi 16 août à la mairie de Matoto.

Ces agents ont voulu d'abord fermer les portes de la mairie avant de se raviser suite à une médiation. Ils ont toutefois exprimé leur mécontentement.

"Nous avons décidé de manifester aujourd'hui encore parce que nos revendications ne sont pas satisfaites. Nous avons dépêché une délégation au gouvernorat et nous attendons le retour", a expliqué agent Keïta Moustapha.

"Nous réclamons nos droits, à savoir le paiement de nos arriérés de salaire de neuf mois. Durant tous ces mois on nous fait attendre, il n'y a pas eu gain de cause. Donc, nous réclamons le paiement de ces primes.En plus, nous demandons notre intégration à la fonction publique", a-t-il ajouté.

Ces gardes communaux rappellent qu'ils ont régulièrement suivi une formation à l'école nationale de la police et de la protection civile à Kagbelen. Ils ont été finalement placés sous la responsabilité du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation.

"Si nous étions sous la tutelle du ministère de la sécurité et de la protection civile, je pense qu'on serait déjà matriculés soit au compte de la police ou autre corps. Et comme tel n'est pas le cas, nous attirons l'attention des autorités afin qu'elles puissent trouver solution à notre problème", a lancé Moustapha Keïta qui accuse le maire de Matoto d'avoir menacé leur porte-parole.

"Notre porte-parole, agent Aboubacar Makoura a été menacé par le maire de Matoto Mamadouba Tos Camara. Parce que c'est dans la cour de la commune de Matoto ici que nous avons passé la nuit. Le maire était là à des heures tardives pour nous demander de libérer les lieux. Du fait qu'on n'a pas accepté, il nous a menacés. Et notre porte-parole nous a fait savoir qu'il y a deux pick-ups de la police qui sont allés chez lui à des heures tardives. Et là où je vous parle, il n'est pas chez lui. Il se trouve à un lieu sûr pour ne pas qu'il soit capturé et emprisonné sous les ordres du maire, Mamadouba Tos Camara. Nous attirons l'attention de l'opinion nationale par rapport à cette situation qui nous dépasse maintenant", a-t-il révélé.

Accusé d'avoir menacé le porte-parole des gardes communaux, le maire de la commune de Matoto, a nié cela en bloc. Mamadouba Tos que nous avons eu téléphone a plutôt dit être préoccupé à résoudre leur problème.

"On ne peut pas menacer des gens qui sont dans leurs droits. Ce qui nous préoccupe, c'est comment résoudre le problème. On a fait deux ans avec eux. Si leurs salaires ont retardé ces derniers mois, il est de notre devoir de nous battre pour qu'ils soient soulagés. De même, on ne peut pas laisser les enfants sans sécuriser la commune et les personnes qui viennent prendre leur pension. S'ils considèrent cela comme une menace, ce n'est pas ça notre volonté. Je n'ai menacé personne. Dire qu'on a envoyé des gens qui sont en train de les rechercher, c'est des allégations. On n'a pas cette intention et on ne l'aura pas", a réagi Mamadouba TosCamara.

Des démarches sont en train d'être menées au niveau du gouvernorat de la ville de Conakry. Mais, rappelle-t-il, le CNRD n'est pas responsable de la situation qui arrive à ces gardes communaux.

"Nous venons au gouvernorat et notre ministre de tutelle est en train de prendre toutes les dispositions. Mais ça ne va pas aller si vite. Et le CNRD n'est pas responsable de ce qui se passe avec les gardes communaux, de même pour les mairies. C'est une situation qu'on est en train de voir comment gérer, le ministre a pris toutes les dispositions et nous les appelons à la retenue. Ça ne peut pas être réglé du tic au tac mais s'ils ne veulent pas comprendre, ça va être difficile", a déclaré Mamadouba Tos Camara.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28