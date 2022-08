Charles Wright contre-attaque : "Mohamed Diawara mérite suspension…"

CONAKRY-Le Ministre de la Justice, Charles Alphonse Wright a mal « digéré » les critiques de l’Association des Magistrats de Guinée (AMG) qui dans une déclaration signée par son Président, l’a accusé de « violation de certains articles du code de procédure pénale ainsi que la loi organique L/054/CNT/2013 du 17 mai 2013, portant statut des magistrats".

L’association des magistrats de Guinée a vivement protesté contre la publication intempestive d'actes de procédure destinés au parquet général de Conakry sur des canaux de communication non appropriés (réseaux sociaux), dans le cadre de la mise en mouvement de l'action publique contre des citoyens.

Ce mardi 16 août 2022, le Garde des Sceaux a sévèrement répliqué, indiquant que M. Mohamed Diawara, le Président de l’AMG a manqué à son obligation de réserve et donc mérite une suspension. Pour M. Wright, la déclaration publiée ce week-end ne saurait engager toute la corporation des magistrats.

« Dans le cas d'espèce, les propos tenus par Monsieur Mohamed DIAWARA, Magistrat de son état, prétendument sous la couverture de l'ensemble des Magistrats de Guinée, ne peuvent engager que sa responsabilité disciplinaire (…) Le fait, par lui, d'employer l'expression jeter instinctivement du discrédit sur un collègue pour des raisons subjectives et inavouées , du reste injurieuse, vexatoire, contraire à son serment de Magistrat et proférée ainsi à l'encontre du Garde des Sceaux, autorité ayant donné des injonctions conformément aux prescriptions légales et dans l'exercice de ses attributions est constitutif de faute disciplinaire à lui imputable personnellement et mérite suspension ainsi que la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature conformément aux articles précités.

En outre, Monsieur Mohamed DIAWARA a manqué à son obligation de réserve qui n'est pas à confondre à la liberté d'expression reconnue à tout Magistrat, laquelle ne signifie nullement le droit de proférer des propos publics désobligeants (…) », a mentionné le garde des sceaux dans une note de 7 pages dont Africaguinee.com s’est procurée copie (à voir en attaché).