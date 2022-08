1xBet - Un super bookmaker !

1xBet est un bookmaker de premier ordre que des centaines de milliers de joueurs utilisent quotidiennement pour gagner de l'argent. La célèbre marque a commencé ses activités en 2007 et est immédiatement devenue un créateur de tendances dans l'industrie des paris. En 2021, 1xBet a lancé une version allégée du site afin d'améliorer ses produits pour les joueurs. L'une des principales raisons pour lesquelles 1xBet est devenu une société de paris premium est l'engagement de la société à développer constamment ses produits, et à proposer des offres promo exclusives bénéfiques pour les joueurs.

En conséquence, le bookmaker a accumulé plusieurs prix de paris prestigieux, tels que la Meilleure Innovation de Produit d'Affiliation (2019) et l'Opérateur Esport de l'Année (2020) - les deux catégories sont de SBC. En outre, 1xBet a été honoré par l'IGA pendant deux années consécutives avec le Prix de la Plateforme de Paris Sportifs de l'Année (2020) et le Prix du Casino en Direct (2021).

Les parieurs du monde entier choisissent 1xBet quotidiennement en raison de son service supérieur et de son développement continu. 1xBet adopte une approche très innovante, ce qui lui permet de créer des tendances dans l'industrie des paris.

En outre, 1xBet a forgé des partenariats avec plusieurs grands noms tels que la Serie A italienne, l'AFCON, l'ESL, OG Esports, Team Spirit, MIBR, Tundra Esports et K23, où les fans d'esports obtiennent une vaste gamme de marchés de paris sur diverses disciplines populaires.

1xBet est présent dans plus de 50 pays dans le monde, et la société cherche continuellement à élargir ses horizons et son influence en poursuivant ses plans d'expansion mondiale.

Voici les principaux avantages de cette marque mondiale et ce qui la distingue de la concurrence.

Les paris sportifs

Des millions de parieurs choisissent la marque mondialement connue 1xBet en raison des avantages uniques suivants.

# Cotes élevées

1xBet offre aux joueurs des cotes supérieures sur de nombreux marchés, ce qui vous permet de compter sur de meilleures chances pour des gains plus importants.

# Vaste choix de marchés

Il existe des marchés de paris dans plus de 60 sports et sur des milliers d'événements avec des cotes élevées. Il s'agit notamment de sports populaires comme le football et le tennis et de disciplines comme le speedway et le pesäpallo. Vous pouvez également parier sur la politique, le mode de vie des célébrités, la science et l'économie.

# Des paris rapides et simples

1xBet utilise les dernières technologies, de sorte que les joueurs ne perdent pas un instant et peuvent placer des paris au moment idéal. Les parieurs peuvent tirer le meilleur parti de leurs mises avant le début des matchs et avec le mode in-play en direct.

# Sélection d'émissions en direct

1xBet fournit des centaines de diffusions en direct, et les joueurs peuvent accéder à une gamme massive d'événements sportifs en mode live.

# Des solutions innovantes

1xBet s'efforce de mettre en œuvre les dernières technologies en permanence. En tant que tel, 1xBet définit des tendances dans de nombreux domaines, tels que la version allégée du site Web, l'application rapide, les statistiques de jeu les plus avancées, et même les paris sportifs exotiques en ligne !

Promos et bonus réguliers

Vous pouvez compter sur des promotions et des bonus rentables sur 1xBet. Utilisez les récompenses pour augmenter votre potentiel de gain en participant aux nombreuses promotions de la société. Les nouveaux membres recevront un formidable bonus de bienvenue sur leur premier dépôt de 200 % jusqu'à 2 000 000 GNF !

Vous pouvez accéder à de nombreuses autres promotions en cours sur 1xBet, y compris les populaires paris sans risque sur les événements sportifs importants. Il existe des bonus d'anniversaire, des offres de cashback et des promotions avec des prix tels que les smartphones les plus récents. En outre, vous pouvez gagner des véhicules automobiles de luxe et des vacances dans les meilleurs et les plus luxueux centres de vacances du monde entier ! Vous trouverez la liste mise à jour des offres promotionnelles et des bonus actuels dans la section Promo du site Web de 1xBet. Alors pourquoi ne pas la consulter et choisir la meilleure option pour vous ?

La sécurité avant tout

L'équipe de cybersécurité de 1xBet s'assure que la protection de vos données est une priorité absolue. La motivation de la protection couvre le site officiel, l'application mobile, et toutes les données et informations financières du compte de chaque joueur. En outre, 1xBet utilise les normes de cryptage les plus avancées et une authentification à deux facteurs robuste pour protéger les joueurs. Ces mesures sont efficaces pour prévenir la fraude et le vol de données.

Une application mobile de premier ordre

Vous pouvez télécharger l'application mobile Android de 1xBet pour bénéficier d'avantages supplémentaires, notamment une vitesse rapide, un système de pari pratique et un retrait rapide de vos fonds à chaque fois que vous le demandez. Les utilisateurs mobiles choisissent quotidiennement l'application 1xBet car les propriétaires de smartphones bénéficient de ces avantages.

# Accès direct aux cotes à tout moment, partout dans le monde;

# Des notifications push régulières avec des mises à jour et des informations utiles sur les événements sportifs;

# Plus de 10 000 événements diffusés en direct par mois.

Inscription instantanée

Vous pouvez vous inscrire et vous enregistrer sur 1xBet en un seul clic, avec un processus simple. La création de votre compte ne prend donc que quelques secondes. Vous pouvez également vous inscrire via les médias sociaux, par e-mail et par téléphone. Vous ne serez pas obligé de remplir des formulaires longs et fastidieux, car l'ensemble du processus d'inscription est rapide, pratique et sécurisé.

Dépôts et retraits rapides

Vous pouvez déposer sur 1xBet avec différentes méthodes de paiement telles que Visa, MasterCard et Skrill. Cependant, plus de 250 systèmes de paiement mondiaux sont disponibles pour réapprovisionner votre compte de n'importe où.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle devise, et il y a l'option des Cryptos pour déposer. 1xBet propose plus de 20 crypto-monnaies pour parier, y compris des options populaires comme Bitcoin, Ethereum et Litecoin.

Assistance 24h/24 et 7j/7

Vous pouvez compter sur un service de premier ordre chez 1xBet, avec un service d'assistance disponible 24/7. Le service exceptionnel de chat en direct est disponible dans plus de 30 langues, et vous pouvez trouver des informations intéressantes en appelant le numéro de téléphone indiqué sur le site de 1xBet. En outre, vous pouvez réserver un appel ou envoyer un message électronique. Les agents de l'équipe d'assistance seront heureux de vous aider et de répondre à vos questions.

1xBet : Votre premier choix !

Après presque quinze ans d'activité, 1xBet s'est avéré être une histoire à succès retentissante. Les nombreuses récompenses obtenues par le bookmaker, ainsi que les partenariats prestigieux avec les meilleures marques et les plus grandes célébrités en sont la preuve. 1xBet franchit sans cesse de nouvelles frontières pour établir des normes élevées dans le secteur. Les joueurs bénéficient d'une gamme incroyable de marchés de paris, de cotes élevées, et d'un environnement qui offre un maximum de commodité pour gagner du profit avec un service de premier ordre. Inscrivez-vous maintenant et commencez à gagner avec le meilleur bookmaker 1xBet !