Guinée : Le CNRD invité à se « ressaisir »…

CONAKRY-La Convergence pour la Renaissance du Dialogue en Guinée (CORED-Guinée) a interpelé ce lundi 15 août 2022 la junte militaire au pouvoir en Guinée.

Ce bloc politique dirigé par Elhadj Mamadou Sylla, appelle le comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) à se ressaisir en garantissant l'expression des libertés fondamentales en Guinée.

« En plus de leur charte de la transition, le droit inaliénable des citoyens, Partis politiques et forces Vives est garanti par les textes juridiques de la Charte Africaine des droits de l'homme, de la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ainsi qu'aux instruments juridiques de la CEDEAO, tous ratifiés par la Guinée », rappelle la Cored, exprimant sa solidarité aux manifestations pacifiques prévues le 17 août.

Cette coalition politique invite le CNRD et le gouvernement à se ressaisir et à garantir l'expression des libertés fondamentales en République de Guinée tout en ouvrant un cadre permanent de dialogue pour un retour rapide et pacifique à l'ordre constitutionnel dans notre pays.