Conakry : Les gardes communaux sont en colère..."libérez nos amis"

CONAKRY-Les gardes communaux des cinq communes de Conakry ont décidé de se faire entendre ce lundi 15 août à la mairie de Dixinn. Ces agents des municipalités de Conakry ont exprimé leur mécontentement suite au non-paiement de leurs salaires et l'arrestation de leurs camarades.

" Ils ont arrêté le chef service général de commune de Dixinn Alpha Oumar Cissé et deux autres amis. C'est à cause de cela, tous les agents des cinq communes de Conakry se sont mobilisés ce matin pour réclamer la libération de nos éléments", explique un des gardes communaux croisé par Africaguinee.com à Dixinn.

Environ ils sont 600 agents y compris les stagiaires. La première promotion a été recrutée et mis en activité lors des élections du 18 octobre 2020, nous apprend-on.

"On a suivi la formation à l'école de police nationale et de la protection civile de Kagbelen. Nous sommes de la première promotion. Aujourd'hui nous sommes là pour réclamer la libération de nos amis détenus. Et deuxièmement, exiger le paiement de nos neuf mois de salaire de décembre jusqu'à maintenant. Ils ont enfermé nos trois amis parce qu'ils ont réclamé cet argent.

C'est le maire de la commune de Dixinn qui a ordonné leur arrestation. Nous avons été formés, on a nos attestations. Nous avons été légalement recrutés. On a aucune crainte. C'est pourquoi nous réclamons nos droits", a martelé Ansoumane Mamadi Condé, garde communal de Matoto.

Ces agents se disent déterminés à aller jusqu'au bout de leurs revendications car ils ont tapé à toutes les portes, mais n'ont pas été écoutés.

"D'habitude, c'est à de la Commune qu'on nous paie. C'est le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation qui nous gère, mais on n'a tout fait, personne n'a voulu nous comprendre " ajoute un autre agent.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28