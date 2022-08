Célébration du 75eme Anniversaire de l'Indépendance de l'INDE : 75 ans de Progrès de l'Inde (Par Ambassadeur Anil Trigunayat)

Les 75 ans de l'Inde indépendante regorgent de réalisations stupéfiantes. Celles-ci sont d'autant plus remarquables que le pays a dû aller à la rencontre de son destin en libérant un sixième de l'humanité exploitée des caprices du joug colonial. Les principaux défis étaient donc le développement socio-économique et la construction de la nation par l'éducation et le développement industriel, l'éradication de la pauvreté, l'autosuffisance alimentaire à une époque marquée par la sécheresse et une nation divisée par les maîtres coloniaux qui ont été contraints de lever leurs chaînes coloniales par les mouvements non violents de Gandhi. Cela était d'autant plus difficile que le monde était divisé en adversaires de la guerre froide et en politiques de blocs auxquelles l'Inde n'aurait pas pu adhérer. Par conséquent, l'Inde a non seulement participé et aidé à l'émancipation d'un grand nombre de pays colonisés, mais elle a également créé une troisième voie avec une force plus équitable sous la forme du Mouvement des Non-Alignés (MNA) pour servir l'intérêt national, la cause de la paix et du développement, en particulier pour le monde en développement et sous-développé. Elle est devenue un champion des droits des personnes opprimées dans les forums internationaux tout en s'acquittant de ses obligations en tant qu'acteur international responsable et voix de la raison.

L'Inde, avant l'arrivée des puissances coloniales, contribuait à plus d'un quart du PIB mondial, qui est tombé à moins de 4 % lorsqu'elles sont parties, avec son industrie décimée et son système administratif qui était orienté pour servir les intérêts des maîtres coloniaux. Au cours des sept dernières décennies, l'Inde a réalisé les révolutions verte, jaune et blanche grâce à une mise à niveau technologique continue dans les domaines de l'agriculture et de la transformation des aliments, non seulement pour répondre à la demande d'une population en pleine expansion, mais aussi pour devenir un exportateur net et une aide pour le monde. L'Inde est également devenue une puissance nucléaire et spatiale crédible dans le monde - des outils qu'elle entend utiliser pour le bien de la planète.

Le Premier Ministre Narendra Modi, lors de son discours d'inauguration des activités de lever de rideau de l'Azadi Ka Amrit Mahotsav, a réitéré et réaffirmé que "Nous sommes fiers de notre Constitution. Nous sommes fiers de nos traditions démocratiques. Mère de la démocratie, l'Inde continue d'aller de l'avant en renforçant la démocratie. L'Inde, riche en connaissances et en sciences, laisse son empreinte de Mars à la Lune. Aujourd'hui, l'écosystème des startups indiennes est devenu un centre d'attraction dans le monde. Aujourd'hui, l'Inde sort de l'obscurité de la pénurie pour répondre aux aspirations de plus de 1,3 milliard de personnes." L'Inde possède la plus grande population de jeunes ambitieux et l'économie de marché à la croissance la plus rapide, prête à répondre aux besoins de plus d'un milliard de personnes qui sont fières de l'histoire indienne.

Grâce à d'innombrables initiatives du Gouvernement actuel, des centaines de lois archaïques ont été supprimées. Le classement mondial de l'Inde pour le DBI (Doing Business with India) a considérablement progressé, même s'il reste encore beaucoup à faire. L'Inde est devenue une destination privilégiée pour les investissements, avec un flux annuel d’investissement direct étranger de 83,57 milliards de dollars pour l'exercice 2021-22, malgré la pandémie. Les logiciels et le matériel informatique sont devenus le premier secteur bénéficiaire de l'afflux d'investissement direct étranger, avec une part d'environ 25 %, ce qui indique que l'Inde occupe une place importante pour les investisseurs à l'heure où la révolution industrielle 4.0, pilotée par l’Intelligence Artificielle, se met sur une orbite plus élevée. L'Inde se targue également d'une croissance rapide du nombre de licornes milliardaires dans le monde. En outre, les entrées d'Investissement direct étranger dans le secteur manufacturier ont augmenté de 76 % au cours de l'exercice 2021-22, grâce au cadre politique indien et aux programmes "Make in India" et PLI (Performance Linked Initiative). Il s'agit d'un résultat remarquable qui témoigne de la résilience économique et politique de l'Inde.

De même, pour la première fois, les exportations indiennes de biens et de services ont atteint plus de 600 milliards de dollars en 2021-22, malgré les problèmes mondiaux et les contraintes d'approvisionnement dues à la pandémie et à la guerre eurasienne en cours. L'Inde a toujours été une nation commerçante et travaille dur pour reconquérir ce statut une fois de plus. Parallèlement, l'Inde se concentre également sur l'autosuffisance avec une empreinte mondiale - "Atmanirbhar Bharat", en particulier dans le secteur manufacturier et pour faire partie intégrante des chaînes de valeur et d'approvisionnement alternatives qui sont résilientes et fiables pour l'intérêt national et le bien mondial. Dans ce contexte, la participation de l'Inde à l'I2U2 (Inde, Israël, Émirats Arabes Unis et États-Unis), à la Quad, au cadre économique Indo-Pacifique (IPEF) et à autres cadres orientés vers la connectivité régionale et sous régionale acquièrent une importance et un intérêt renouvelés. De même, des mesures vigoureuses visant à mettre en œuvre rapidement l'INSTC (couloir de transport Nord-Sud), des projets de connectivité stratégique tels que Chabahar, en Iran, vers l'Afghanistan, vers l'Asie centrale et l'Europe, ou les corridors du Nord-Est de l'Inde vers l'ASEAN, ont pour but de fournir des liens commerciaux et économiques essentiels à la position centrale de l'Inde dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Alors que l'Inde souhaite être à la pointe de la révolution industrielle 4.0 pilotée par l'intelligence artificielle, ses campagnes Digital India, Innovate, Start Up et Stand Up India sont devenues la marque d'une empreinte numérique unique. Certaines initiatives telles que l'accès à l'internet, la banque à domicile et le paiement direct sur les comptes pour près d'un milliard d'Indiens changent la donne et confèrent à l'Inde une position de leader dans le concert des nations. Le Premier Ministre Modi a récemment déclaré, lors de l'inauguration de la première bourse des lingots, que l'Inde représentait déjà 40 % des paiements numériques mondiaux.

La politique étrangère de l'Inde est devenue plus solide et plus confiante, avec des références impeccables, car le pays poursuit une politique étrangère basée sur des valeurs, clairement motivée par l'autonomie stratégique afin de servir ses propres intérêts nationaux, qui sont alignés sur le bien-être mondial, et s'est imposé comme la voix de la raison sur la scène internationale. Au sein du Conseil de Sécurité de l'ONU, l'Inde ne plaide plus pour une place à la table du fer à cheval, mais la revendique sur la base de ses références. Pendant ce temps, l'Inde continue de jouer un rôle de leader mondial en tant que voix des pays en développement et sous-développés, que ce soit pour la renonciation aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins ou lors des négociations de l'OMC sur la pêche et l'agriculture et sur les réformes des institutions multilatérales.

L'Inde est également à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. L'Alliance Solaire Internationale (ASI), la Coalition pour des Infrastructures Résilientes aux Catastrophes (CDRI) et "One Planet One Health" sont les initiatives que l'Inde a lancées avec et pour la communauté mondiale, car elle est devenue le premier intervenant dans les situations de crise, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou de pandémies. En mettant clairement l'accent sur le multilatéralisme et la primauté de la Charte des Nations Unies, l'Inde mène sa politique étrangère et de sécurité avec dignité et confiance en s'engageant auprès de divers partenaires au sein de groupements tels que la Quad, BRICS, SCO, le G20 et le Cadre Economique Indo-Pacifique (IPEF), où l'Inde devient un pivot. Ses politiques "Neighborhood First", "Act East", "Link West" et "Africa for Africans" lui fournissent un point d'appui efficace pour des partenariats mutuellement bénéfiques.

L'aide au renforcement des capacités fournies par l'Inde à plus de 160 pays dans le cadre de l'ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation), la fourniture de médicaments essentiels et de matériel médical, ainsi que l'envoi de professionnels et d'auxiliaires médicaux pendant la pandémie ont conféré à l'Inde un poids inégalé en tant que puissance mondiale responsable et toujours à la hauteur des circonstances. L'Inde est apparue comme le premier intervenant lors des crises, avec une attitude de "partage et d'attention", ce qui a considérablement renforcé son pouvoir d'influence et s'est traduit par un soutien sans précédent à l'Inde dans les forums internationaux, notamment lors de la déclaration du 21 juin comme Journée internationale du Yoga.

Alors qu'un nouvel ordre mondial émerge des bouleversements et de la transition actuels, l'Inde est prête à jouer un rôle de leader bienveillant au cours de "Amrit Kaal", c'est-à-dire au cours des 25 prochaines années, grâce à une politique et une économie fortes et à une politique étrangère efficace, robuste, résiliente et axée sur les résultats, avec pour objectif principal l'intérêt général.

Cordialement: Ambassade de l’Inde, Conakry