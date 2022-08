MESRSI : Revalorisation des bourses pour les étudiants guinéens, un acte salutaire et historique

Bonne nouvelle pour les étudiants guinéens ! le Gouvernement guinéen a procédé à la revalorisation des bourses d’études et d’entretien dans les institutions d’enseignement supérieur publiques.

Le détail du montant par échelon a été acté par le décret D/2022/0378/PRG/CNRD/SGG du 12 août 2022 et lu au journal officiel de la République, ce vendredi 12 août 2022.

Par cet acte, le Gouvernement guinéen à travers le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a amorcé un autre grand chantier de ses nombreuses réformes en faveur de la qualification de l’enseignement supérieur dans notre pays.

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE UNE BOURSE D’ÉTUDES ET UNE BOURSE D’ENTRETIEN ?

La bourse d’études représente les frais d’études et l’Etat en assure la gratuité pour tous les étudiants.

La bourse d’entretien quant à elle, communément appelée « pécule », est une aide financière que l’Etat en plus des frais d’études, offre mensuellement à chaque étudiant(e) afin de soutenir son niveau de vie dans les institutions d’enseignement supérieur du pays.

Dorénavant, le taux mensuel de la bourse d’entretien est fixé comme suit :

- 1ère Année (Bac+1) = 100 000 GNF /mois

- 2ème Année (Bac+2) = 200 000 GNF / mois

- 3ème Année (Bac+3) = 300 000 GNF / mois

- 4ème Année (Bac+4) = 400 000 GNF / mois

- 5ème, 6ème ou 7ème (Bac+ 5, 6 ou 7) = 500 000 GNF/ mois.

En plus de cet effort historique en faveur des étudiant(e)s, une autre bourse d’entretien d’excellence est instituée, une première en République de Guinée.

Par voie de concours et de conditions fixées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, la bourse d’entretien d’excellence est accordée aux bacheliers et aux meilleurs étudiants à tous les niveaux (Licence, Master et Doctorat).

Cette bourse d’excellence offrira aux meilleurs étudiants, plus de moyens financiers pour soutenir leurs formations.

La bourse d’entretien d’excellence est ainsi fixée :

- 500 000 GNF / mois pour la Licence ;

- 1 000 000 GNF / mois pour le Master ;

- 2 000 000 GNF / mois pour le Doctorat.

Depuis le 5 septembre 2021, les instructions et les objectifs sont claires pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation :

- L’amélioration de la gouvernance au sein des IES/IRS et CDI ;

- La réforme des programmes de formation dans les IES pour une meilleure employabilité des jeunes ;

- La réhabilitation et la construction des infrastructures dans toutes les institutions ;

- La revalorisation de la Recherche Scientifique en Guinée ;

- La promotion et l’intégration de l’innovation dans l’enseignement et la recherche ;

- Le financement de la formation des formateurs ;

- L’amélioration du cadre de vie et de travail des enseignants et étudiants, etc.

Les autorités du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation félicitent et expriment toutes leur gratitude au Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, son Excellence le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Le Service Communication et Relations Publiques/MESRSI