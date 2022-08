Retour des civils au Pouvoir/1ère étape : Le chef de la Junte appuie sur l’accélérateur…

CONAKRY-Le président de la transition Colonel Mamadi DOUMBOUYA a pris un Décret ce vendredi 12 août 2022, portant Institution et Organisation du Recensement Général de la Population et de l'Habitation « RGPH4 », première des 10 étapes clefs définies par la junte dans le processus devant aboutir au retour à l’ordre constitutionnel.

Le sujet avait été évoqué jeudi dernier lors du Conseil des Ministres, alors qu'une frange importante de la classe politique continue de revendiquer un dialogue pour s'accorder sur la conduite de la transition.

Selon le Décret en son Article 1er, il est institué sur toute l'étendue du territoire national un recensement général de la population et de l'habitat, ci-après désigné, 4ème recensement général de la population et de l'habitation RGPH 4, dont l'organisation et la réalisation sont placées sous l'autorité du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

Missions et objectifs

Le RGPH 4 vise principalement à mettre à la disposition des utilisateurs les informations fiables et récentes sur l'effectif de la population, sa répartition géographique, sa structure, sa dynamique, et ses caractéristiques sociodémographiques et économique en vue d'une meilleure prise en compte des questions des populations dans l'élaboration, le suivi, et l'évaluation des politiques des programmes de développement économique et social.

A ce titre, il a pour objectifs spécifiques notamment de:

Fournir des informations fiables et actualisées sur l'effectif de la population, sa structure par sexe et par âge, sa dynamique, sa répartition spéciale selon les différentes régions administratives et le milieu de résidence ;

Déterminer les niveaux et les tendances de la fécondité, de la mortalité, de la migration ainsi que l'accroissement naturel et global de la population ;

Contribuer à une meilleure connaissance des caractéristiques sociodémographiques, économiques et culturelles de la population ainsi que ses sous composantes ;

Mettre à disposition une base de sondage exhaustive et actualisée des zones de dénombrement pouvant servir de référence pour le tirage de l'échantillon des enquêtes (…) situées auprès des ménages ;

Contribuer à une meilleure connaissance des caractéristiques des ménages et des conditions de logement de la population;

Contribuer à connaître le futur de l'évolution de la population;

Contribuer au renforcement des capacités matérielles et immatérielles de l'institut national de la statistique, dans la conduite des opérations de collecte, de traitement et d'analyse des données démographiques;

De fournir des données sociodémographiques et économiques pour le suivi des indicateurs des programmes de référence intérimaire PRI de 2022-2024;

Au cours du RGPH 4, toutes les personnes physiques, vivant sur le territoire national, étrangers ou nationaux, à l'exception des membres du corps diplomatique et consulaire et de leurs familles seront recensés, précise l’Article 4 du décret.

Le recensement des personnes se fera dans les lieux d'habitation que les personnes à recenser soient présentes ou temporairement absente en ces lieux le jour du recensement.

Les catégories de personnes ci-après seront comptées à part :

Les forces de défense et de sécurité dans les casernes et camps assimilés,

Les personnes en traitement médical pour plus de six (6) mois dans les établissements hospitaliers ou des centres de réhabilitation,

Les détenus dans lieux pénitentiaires,

Les élèves et les étudiants internés dans les établissements d'enseignement avec internat,

Les mineurs suivis ou encadrés dans les centres de rééducation sociale,

Les ouvriers logés dans les baraquements temporaires des travaux publics et n'ayant pas d'autres domiciles habituels,

Les travailleurs dans les mines artisanales vivant collectivement,

Les groupements de personnes vivant collectivement, dans les enceintes des congrégations religieuses ou des camps de réfugiés ou des déplacés internes.

Selon le décret en son Article 5, le RGPH 4 sera un outil privilégié pour l'élaboration, la mise en œuvre, de suivi et l'évaluation des projets, Programmes stratégiques, Plan et politiques sectorielles. Les informations qu'il fournira permettront de mieux connaître les structures de la population et aideront à la prise de décision.

Les principales informations à collecter au cours du RGPH 4 sont entre autres :

Des variables d'identification ;

Des variables sociodémographiques;

Des variables relatives à la dynamique de la population;

Des variables relatives à la population, à la migration ;

Les informations collectées par le questionnaire localité,

Les informations collectées sur les infrastructures socioéconomiques et administratives.

Des Produits attendus du RGPH 4 sont :

Une base de données indivis;

Une base de données habitation;

Une base de données ménages ;

Une base de données des infrastructures sociales et administratives de base ;

Une base de sondage ;

Une base de données géographiques des localités;

Un fichier localité ;

Un rapport sur l'évaluation de la qualité des données;

Un rapport sur l'analyse de l'Etat des structures des populations;

Un rapport sur les caractéristiques des ménages ;

Un rapport sur l'analyse des caractéristiques de l'habitation et cadre de vie des populations;

Un cadre sur l'analyse de la migration;

Un rapport sur l'analyse de la natalité et la fécondité;

Un rapport sur la mortalité, un rapport sur l'état matrimonial et de nuptialité;

Un rapport sur l'analyse de l'éducation; de la scolarisation et de l'alphabétisation et de niveau d'instruction ;

Un rapport sur les caractéristiques économiques ; un rapport sur l'analyse de la situation des femmes ;

Un rapport sur l'analyse de la situation des enfants et des jeunes ;

Un rapport sur l'analyse de la situation des personnes vivant avec le handicap.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguineee.com