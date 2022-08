Armée: L’inquiétude des proches du commandant Aly "introuvable" et...sans "défense"

CONAKRY-La vie du Commandant Alia Camara, ex-numéro 2 des forces spéciales, -unité d'élite de l'armée guinéenne- qui a évincé Alpha Condé du pouvoir le 05 septembre 2021, a basculé quelques jours seulement après la constitution du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD).

Depuis le 7 juin 2022, jour de sa dernière arrestation inopinée à Guéckédou où il avait été muté, ce militaire présenté comme étant le cerveau du coup d'Etat, est coupé du reste du monde. Jusque-là, il ne fait aucun signe de vie, selon ses proches. Une situation très difficile à vivre pour sa famille partagée entre anxiété et inquiétudes.

Selon les informations fournies à Africaguinee.com ce vendredi, 12 août 2022 par un de ses frères, le Commandant Alia Camara est "introuvable". Selon notre source, la famille n'a aucun indice sur sa destination. Mieux, cet officier serait désormais sans défense, car son premier avocat aurait « jeté » l’éponge.

« On a mené des démarches auprès des responsables religieux et même auprès du Kountigui de la Basse Côte mais aucune suite. Nous sommes très inquiets puisqu'on n'a pas ses nouvelles. On ne sait pas s'il se porte bien ? Seulement, nous apprenons des informations par-ci, par-là qu'il va bien. Mais on ne sait pas qui l'a vu ? Qui l'a entendu ? En ce qui concerne la famille, on n'a pas ses nouvelles. Sa femme est plus inquiète que tout le monde. La maman est aussi inquiète. Pour le moment ça ne va du tout. Elle est tout le temps en larmes », a confié un des frères du Commandant Alia Camara.

Contacté également par notre rédaction pour éclairer la lanterne de l'opinion sur le cas Alia Camara, maitre Cheick Amadou Sylla a fait savoir qu'il n'est plus son avocat. A l'en croire, il l'était dans la première affaire portant sur un présumé vol au palais Sékhoutouréyah, le jour de l'arrestation du Président Alpha Condé. Dès après la décision rendue dans cette affaire, il ne s'est plus constitué pour défendre le Commandant Alia Camara, considéré par certains, comme la « tête de Turc » du CNRD.

A suivre...

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23