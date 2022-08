Urgent-Manifestations : L’UFDG invite ses partisans "à se tenir prêts"…

CONAKRY-Le parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) est déterminé à « croiser le fer » avec la junte. La formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo, a appelé ce vendredi 12 août 2022, ses partisans à se tenir prêt pour répondre aux mots d’ordre des manifestations.

« La dictature, ce n'est pas seulement la confiscation du pouvoir mais, aussi celle des libertés fondamentales et individuelles. La Direction Nationale du parti invite les militants et sympathisants du parti à rester mobilisés et à se tenir prêts à répondre aux mots d'ordres de manifestations républicaines à venir », a invité cet après-midi l’UFDG.

Cette formation politique, -une des plus importantes du pays-, dénonce aussi la militarisation de certains quartiers de Conakry. Pour l’UFDG, cela constitue une atteinte grave aux libertés les plus fondamentales des citoyens.

Par soucis de sécurité de ses partisans, l’UFDG décide aussi de l'annulation de l'Assemblée Générale de ce samedi 13 août 2022.

A suivre…

Africaguinee.com