Rome : Béavogui fait une "mise au point" sur son retour en Guinée

CONAKRY-En Guinée, des doutes continuent de planer sur l’avenir de Mohamed Béavogui à la tête de la Primature.

Nommé en octobre dernier à la tête du Gouvernement guinéen par le Chef de la junte, colonel Mamadi Doumbouya, cet ancien haut fonctionnaire des Nations-Unies a quitté le pays en catimini à la mi-juillet.

Son séjour « médical » dure depuis presqu’un mois dans le vieux continent, alimentant des spéculations les plus farfelues. Reviendra-t-il récupérer son poste ou pas ?

Contacté par Jeune Afrique, Mohamed Béavogui a assuré qu’il "rentrera lorsque sa condition (de santé) le lui permettra".

Le Premier Ministre fait toutefois observer que « la santé est nécessaire pour mener à bien la conduite du pays ».

Interpellé sur le séjour jugé prolongé du Premier ministre, le porte-parole du Gouvernement a eu une réponse « nuancée ».

« Le chef de Gouvernement a annoncé lui-même qu’il est parti pour faire des soins. Je pense qu’il faut respecter cela. On ne rentre pas clandestinement dans un Gouvernement, on n’en sort pas clandestinement (…) Il faut rester dans ce que le Gouvernement a annoncé officiellement et respecter le séjour du Premier ministre », indique Ousmane Gaoual Diallo.

En attendant son intérimaire, Bernard Goumou, fort du soutien qu’il a du colonel Doumbouya, impose de plus en plus sa marque.

Focus Africaguinee.com