Foniké évacué d'urgence à Ignace Deen : De quoi souffre l'activiste ?

CONAKRY-Le coordinateur national du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) (dissous par la junte début août), a été évacué d'urgence ce vendredi, 12 août 2022 à l'hôpital Ignace Deen, a appris Africaguinee.com.

Oumar Sylla dit Foniké Menguè ressent des douleurs atroces qui l’empêcheraient de dormir, selon maître Salifou Béavogui, un des membres du collectif des avocats du FNDC.

Incarcéré depuis le 1er août 2022 à la maison centrale de Conakry, M. Sylla doit passer des examens médicaux poussés pour déterminer l’origine de son mal.

Selon ses avocats, la détérioration de son état de santé est la conséquence des violences qu'il a subies au cours de ses deux récentes arrestations musclées.

"Il a de fortes douleurs au niveau des reins, au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Pratiquement la nuit il ne dort pas. Son état de santé s'est fortement dégradé", confiait hier à Africaguinee.com son avocat Me Béa.

Foniké Mengué est inculpé pour "participation délictueuse à un attroupement interdit, troubles à l’ordre public, destruction de biens publics et privés, incendies volontaires, pillages et coups et blessures". La date de l’ouverture de son procès n’est pas encore fixée.

