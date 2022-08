FDSI: Lansana Diawara remet des "motos neuves "aux Directeurs régionaux

CONAKRY-Ce vendredi 1é mars 2022, le Directeur Général du Fonds de Développement Social et l’Indigence (FDSI), M. Lansana Diawara, a mis à la disposition des Directeurs régionaux de son institution, cinq (5) motos neuves. Le but est de faciliter leur mobilité, en vue de leur permettre d’accomplir leur mission de manière efficace et optimale.

L’immersion gouvernementale à l’intérieur du pays a révélé une faible capacité des structures de base à pouvoir accomplir leur mission de manière optimale.

Dans le but de corriger cette imperfection, un atelier de renforcement des capacités des structures de base a été organisé au siège de la direction générale du FDSI (Fonds de Développement Social et de l’Indigence) du lundi 08 au mercredi 10 août 2022.

Cette formation a été placée sous la présidence de madame le ministre de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, Aicha Nanette Conté.

C’est dans le même cadre que la Direction du Fonds de Développement Social et l’Indigence sous l’égide de son Directeur Général Lansana Diawara, a procédé à la remise de 5 motos neuves à ses Directeurs régionaux en vue de faciliter leur mobilité.

La cérémonie s’est déroulée ce vendredi 12 août 2022 dans les locaux de la Direction générale du Fonds de Développement social et de l’indigence.

En mettant ces engins roulants à la disposition de ses représentants, le directeur général du Fonds de développement social et de l’indigence a insisté sur leur bon usage.

À noter que les missions du Registre Social Unifié RSU commencent très bientôt à l’intérieur du pays et ces motos seront très utiles pour la circonstance. Ci-dessous, quelques images de la cérémonie de remise.