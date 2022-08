Doumbouya entend le cri de cœur des étudiants : Enfin la "bonne nouvelle"…

CONAKRY-De Conakry à Rabat, passant par Moscou, les étudiants guinéens ont manifesté à maintes reprises cette année pour demander le paiement mais aussi une revalorisation de leur bourse d’entretien.

Pour les boursiers à l’étrangers, la bourse est fixée actuellement à 50 dollars par mois, tandis que pour les étudiants au niveau domestique, le pécule varie de 95.000 à 105.000 GNF par étudiant, selon le niveau.

Longtemps ignorés, ces étudiants pourraient bientôt se frotter les mains. A la rentrée prochaine, ils connaitront certainement une amélioration substantielle de cette bourse. En tout cas, le Président de la transition semble avoir entendu leur cri de cœur.

Ce jeudi 11 août 2022, Mamadi Doumbouya a fait un constat alarmant sur les conditions de traitement des boursiers guinéens, y compris les militaires stagiaires en Guinée et à l’étranger.

« Ces conditions de traitement sont restées les mêmes depuis des décennies alors que le coût de la vie a nettement évolué depuis ce temps », a-t-il fait remarquer.

Pour inverser la tendance et améliorer les conditions de vie des étudiants en Guinée et à l’étranger, il a instruit les ministres de l’Enseignement Supérieur, de la Défense et son Ministre Directeur de Cabinet, d’approfondir les réflexions sur la revalorisation des compléments de bourses pour la rentrée prochaine.



Le chef de la junte a demandé également aux ministres du pool financier de prendre des dispositions et de s’associer aux réflexions pour évaluer le coût, la soutenabilité et de s’assurer de l’effectivité des résultats issus de ces réflexions à la rentrée prochaine 2022 – 2023.

A suivre…

Africaguinee.com