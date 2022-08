Téléphonie mobile : Grâce à la Banque Islamique de Guinée, la Start-up Kunfabo met sur le marché 3 000 smartphones...

CONAKRY- C’est une nouveauté sur le marché de la téléphonie mobile en Guinée. Grâce au partenariat qu'elle a signé avec la Banque Islamique de Guinée (BIG) le 23 septembre 2021, la start-up Kunfabo vient de lancer sur le marché trois mille (3 000) smartphones « F99 Pro ».

La cérémonie de présentation de ces nouveaux smartphones de marque Kunfabo a eu lieu ce mercredi 10 août 2022, dans un réceptif hôtelier de la place. Elle a connu la présence de plusieurs personnalités dont madame le Ministre des postes, télécommunications et de l'économie numérique.

Dans son allocution de circonstance, Aminata Kaba s’est dit heureuse de voir une femme guinéenne évoluer dans le secteur des nouvelles technologies, en vendant la bonne image de la République de Guinée.

"C'est une fierté pour moi de voir une guinéenne qui évolue aujourd'hui dans le secteur des nouvelles technologies et dans la téléphonie mobile en vendant la « guinéité » et l'africanité de son produit. Il est important que nous puissions vendre notre image et nos talents comme Fadima l'a fait. Pour moi c'est un exemple de réussite. Elle vient de commencer mais et je pense qu'elle ira très loin ", a expliqué la Ministre des postes, des télécommunications et de l'économie numérique.

Avant de remercier la Banque Islamique de Guinée pour son accompagnement, la Fondatrice de Kunfabo est revenue sur la portée du partenariat qui lie sa start-up à cette Banque citoyenne.

"Grâce au financement de la Banque Islamique de Guinée, nous avons présenté aujourd'hui notre 3ème modèle de smartphone F99 Pro. Je suis très contente et satisfaite, nous remercions notre partenaire la Banque Islamique de Guinée. Elle nous a fait un prêt qui nous a permis de développer et de produire notre dernier modèle de smartphone qui est le F99 Pro. Grâce à ce partenariat avec la Banque Islamique de Guinée nous avons pu produire 3 000 pièces pour une introduction du modèle au marché. En plus, grâce à notre partenariat, la Banque Islamique de Guinée va vendre nos smartphone F99 Pro dans toutes ses agences à Conakry et à l'intérieur du pays", a expliqué Fadima Diawara.

Le nouveau smartphone F99 Pro est accessible à un prix abordable de 1. 500 000 gnf sur le marché. C'est un téléphone 4G de 6.5 pouces, disposant de 3 caméras arrière de 13 méga pixel (MP) chacune, une caméra frontale de 16 mp. Sa mémoire interne est de 3Go, un room de 32Go. Ce n’est pas tout. C'est un téléphone à double puces avec une durée de batterie estimée à 72h d'utilisation.

La chargée d'affaires des petites et moyennes entreprises à la Banque Islamique de Guinée a expliqué que ce partenariat avec la start-up Kunfabo entre dans le cadre de la politique citoyenne de la BIG d'aider les petites et moyennes entreprises guinéennes à se construire et à se développer.

"On a accompagné Kunfabo dans l'acquisition de 3 000 pièces qu'elle a lancée aujourd'hui. Ce partenariat consiste à aider Kunfabo à s'épanouir et à grandir. La Banque Islamique de Guinée a financé ce projet parce qu’on s'est inscrit dans l'optique d'aider les petites moyennes entreprises guinéennes à se construire et à se développer", a expliqué Fatoumata Binta Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023