Responsabilité Sociétale : CHALCO offre des denrées alimentaires aux communautés de Boffa à l’occasion de la fête d’Aïd El-Kabîr

A l’occasion de la fête de Tabaski 2022, la plus grande fête musulmane de l’année, l’entreprise Chalco Guinea Company a fait un don de denrées alimentaires aux populations des localités impactées par ses activités minières dans la préfecture de Boffa. Il s’agit des communes rurales, la commune urbaine, la préfecture, les sous-préfectures, les différents districts notamment : Soumbouyadi, Yimmaya, Yembèrin, Bondy, Wondetty, Khalo, Missira, Tamala et plusieurs autres secteurs. Ce don vient s’ajouter à la longue liste de bonnes œuvres de la société Chalco qui prouve à suffisance son apport et sa volonté d’évoluer en harmonie avec les communautés impactés par son projet.

A cette occasion, les responsables des différentes autorités des endroits cités plus hauts n’ont pas manqué de féliciter et encourager la société qui selon eux ne cesse de poser des actes salutaires à l’endroit des différentes couches sociales de la zone de Boffa.

Les habitants des villages impactés ont apprécié ces dons et ont chaleureusement remercié la société Chalco pour son attention envers leurs différentes familles. Des gestes pour lesquelles ils n’ont pas manqué d’exprimer leur grande reconnaissance à l’endroit de la société donatrice à travers des prières et bénédictions formulées en sa faveur. Il faut noter que ce don est intervenu à une période très difficile pour les communautés non seulement parce qu’à la base, une forte nécessité de nourriture s’impose en ces débuts de grandes pluies, et aussi à cause des dates lointaines des prochaines de récoltes.

Une fois de plus, ce don des sacs riz de très bonne qualité et de bidons d’huiles a permis aux communautés de supporter les difficultés de la vie quotidienne et surtout de profiter de la grande fête musulmane de l’Aïd El-Kabîr. La joie et la reconnaissance des villageois se lisaient sur les visages.

Étant une société classée parmi les grandes entreprises du monde, CHALCO a toujours mis en priorité son idéal de construction autour d’un projet qui sera toujours au bénéfice de la population, tout en accordant une grande attention au bien-être de celle-ci. C’est pourquoi la société CHALCO veille sur le respect strict de sa responsabilité sociétale à travers laquelle elle apporte constamment son soutien à la communauté d’une part, et contribue au développement socio-économique de la Guinée en générale, qui est l’une des priorités de la société d’autre part.

Pour conclure, les habitants ont promis de toujours accompagner la société dans le développement de son projet minier : « Vous serez toujours les bienvenus, nous resterons de grands Amis et surtout des partenaires pour la vie», a déclaré le porte-parole des différentes communautés bénéficiaires.