Conakry : La défense de Foniké Mengué tire la sonnette d’alarme…

CONAKRY-Incarcéré depuis le 1er août 2022 à la maison centrale de Conakry, Oumar Sylla alias Foniké Mengué, n'est pas au meilleur de sa forme, selon maitre Salif Béavogui, un de ses avocats.

Le coordinateur national du FNDC (front national pour la défense de la constitution) se tord de douleurs depuis sa cellule, alerte son conseil. Joint par Africaguinee.com, l’avocat explique que son client ressent les séquelles des violences qu'il a subies lors de ses récentes arrestations musclées.

Le collectif des avocats qui défend Foniké Menguè et ses deux codétenus (Ibrahima Diallo et Saikou Yaya Barry) tire la sonnette d'alarme sur la dégradation de l'état de santé du prévenu. Le leader du FNDC n'arrive plus à dormir la nuit, selon maitre Béa.

Devant cette situation critique, les avocats de M. Sylla ont décidé de saisir le doyen des juges d'instruction du TPI de Dixinn lui demandant d'ordonner la mise en liberté de monsieur Oumar Sylla pour qu'il puisse passer des examens médicaux approfondis et fiables.

« Par ma voix, le collectif des avocats chargés de la défense de monsieur Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Ibrahima Diallo et Saikou Yaya Barry, est très inquiet de la dégradation de l'état de santé de notre client Oumar Sylla. Aujourd'hui, il est en prison et il se tord de douleur. Il a de fortes douleurs au niveau des reins, au niveau des deux membres supérieurs et inférieurs. Pratiquement la nuit il ne dort pas. Son état de santé s'est fortement dégradé et cela est lié aux conditions brutales et violentes d'arrestation dont il a été victime pendant deux fois. Lors de sa première arrestation, il a été traîné à même le sol pendant plusieurs minutes et sur une longue distance, embarqué comme un colis pour être déposé à la police.

Également la dernière fois, il a été arrêté manu militari, nuitamment et conduit à la DIJ (direction des investigations judiciaires). Tout cela prouve que son état de santé est très grave. Donc nous avons adressé rapidement le courrier au doyen des juges pour qu'il puisse autoriser notre client à effectuer des visites médicales externes bien évidemment avec la couverture du chef de santé de la maison centrale pour qu'il puisse passer tous les examens médicaux », a alerté maître Salifou Béavogui, membre du collectif d'avocats du FNDC.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23