Diaspora :Comment l'argent octroyé par Doumbouya aux guinéens d'Ukraine a été utilisé?

CONAKRY-Suite à l'éclatement de la guerre en Ukraine au mois de février 2022, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a octroyé une enveloppe de Cent Trois Mille (103.000 €) Euro pour assister les Guinéens pris au piège de ce conflit armé provoqué par la Russie. Comment ledit montant a-t-il été réparti ?

Ce mercredi 10 août 2022, le directeur général des Guinéens de l'étranger a apporté des détails sur l'utilisation de ce montant. Selon Mamadou Saïtiou Barry, après l'octroi de cet argent, l’Ambassade de Guinée à Berlin a été choisie pour recevoir ledit montant. Un comité mixte de gestion du fonds dénommé fonds spécial d’urgence, a été constitué.

Ainsi, sur les 103 000 Euros, 85.701,3 € ont été dépensés à date. Et le solde restant à la banque est de 17.248,9 €. Les 85 701 Euros utilisés ont été répartis entre :

87 personnes vivant en Ukraine avant la guerre ont eu à bénéficier,

119 en Allemagne,

20 personnes au compte des Pays-Bas,

136 pour la France, 12 en Belgique, 1 en Italie et 14 en Guinée.

"Les bénéficiaires de ce fonds ont tous été répertoriés sur des fiches de paiement et catégorisés selon le pays d’accueil", a précisé le directeur général des guinéens de l’étranger.

En raison du nombre pléthorique de ressortissants guinéens en Ukraine et suivant un consensus entre les deux missions diplomatiques et les Conseils des Guinéens de l´Etranger, il a été décidé de payer à chaque ressortissant guinéen majeur un montant de 200 euros et à chaque mineur 100 euros, a expliqué M. Saïtiou Barry.

Pour le cas spécifique des 14 Guinéens ayant bénéficié de ce montant à Conakry, ces derniers ont fui l’Ukraine suite à la guerre.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28