Le PAM a reçu une aide d'urgence de 500 000 dollars du Japon pour la sécurité alimentaire en Guinée

CONAKRY – En juillet, le bureau pays du Programme alimentaire mondial (PAM) en Guinée a reçu un don d'urgence de 500 000 dollars du Gouvernement du Japon, en réponse à l'insécurité alimentaire mondiale, due à la situation en Ukraine. Cette subvention permettra de fournir une assistance directe en nourriture et en produits nutritionnels aux populations vulnérables dans plusieurs régions de Guinée.

« Ce don du Japon permet de concrétiser l'aide à la sécurité alimentaire annoncée par le Premier ministre du Japon, Monsieur Kishida, lors du sommet du G7 en juin. Elle fournira une assistance alimentaire et un renforcement de capacités aux pays confrontés à des pénuries alimentaires dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, ainsi qu'un soutien à la promotion des exportations de céréales de l'Ukraine. » explique Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo, Ambassadeur du Japon en Guinée.

Depuis le début du conflit, la Guinée a connu une augmentation de 21 % du prix des légumineuses et de 6 % du prix du maïs. Selon un rapport de la Banque mondiale, la guerre a également fait baisser les perspectives de croissance du pays à 4,4 % en 2022. Cette situation a donc aggravé l’insécurité alimentaire déjà dégradée en Guinée. Les récents résultats du cadre Harmonisé (CH) indiquent qu'un total de 992 179 personnes (8,9% de la population) connaissent des crises de consommation alimentaire. Ce chiffre a presque doublé par rapport aux données de l'année dernière. Pendant la période de soudure, ce nombre pourrait même atteindre 1 219 288 personnes (10,9% de la population totale). Le PAM a également constaté la présence de la phase 4 de sécurité alimentaire cette année, une situation qui n'avait pas été observée en Guinée depuis cinq ans.

En outre, la malnutrition infantile reste un lourd fardeau en Guinée. Le pays enregistre un taux de malnutrition aiguë globale de 9% chez les enfants de moins de 5 ans à l'échelle nationale, dont 4% de malnutrition aiguë sévère, et prévoit que près de 200 000 enfants souffriront de malnutrition aiguë sévère cette année.

Grâce à l'aide alimentaire du Japon, les populations vulnérables des zones ciblées pourront satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels de base en vue de préserver les moyens de subsistance des communautés locales. Cette subvention permettra de soutenir 14 250 bénéficiaires vulnérables dans les régions de Boké, Faranah, Kankan, Labé et N'zérékoré de juillet à décembre 2022. Une quantité totale de 220 tonnes de produits alimentaires, dont du riz, de l'huile végétale, des haricots, du sel, ainsi que des produits nutritionnels tels que des super céréales, de l'huile enrichie, du super céréale plus (CSB+), et du Plumpy’Doz, sera distribuée aux personnes dans le besoin.

En Guinée, l'insécurité alimentaire est une réalité persistante, à laquelle s'ajoutent les défis liés à la pandémie prolongée de COVID-19, la crise ukrainienne, les catastrophes naturelles et le changement climatique. Le PAM exhorte les gouvernements, les donateurs et les partenaires à appuyer ce service humanitaire vital afin de garantir le maintien de la capacité du personnel humanitaire et des approvisionnements essentiels pour atteindre les zones touchées par la crise en toute sécurité et en temps opportun.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le lauréat du prix Nobel de la paix 2020. Plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

