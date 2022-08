Dissolution du FNDC : La « mise en garde » Cellou Dalein Diallo…

CONAKRY-La dissolution du Front national pour la Défense de la Constitution (FNDC) continue de susciter des réactions en Guinée. Ce mardi 9 août 2022, Cellou Dalein Diallo qui s’est exprimé sur ce sujet dénonce une décision arbitraire des autorités. Cette figure politique met en garde sur les conséquences de cette décision pour la Guinée.

« L’arrêté du MATD du 8 août 2022 portant dissolution du FNDC est un coup dur porté à la liberté, la justice, la démocratie et la paix, valeurs auxquelles notre peuple demeure viscéralement attaché. Il l’a d’ailleurs montré à plusieurs reprises en répondant massivement aux mots d’ordre du FNDC qui s’est illustré dans le combat héroïque que mènent les Guinéens depuis si longtemps pour les reconquérir », a réagi le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG),

Le ministre Mory Condé qui a signé l’arrêté de dissolution du FNDC considère que celui-ci est composé d'administrateurs et des membres violents, mettant en « péril l'unité nationale, la paix publique et le vivre ensemble ». Plus loin, il mentionne que le FNDC ne figure pas dans le répertoire des organisations non gouvernementales agréés en République de Guinée.

L’ancien Premier ministre, condamne un acte arbitraire qu’il qualifie d’incompréhensible. Cellou Dalein Diallo pointe les conséquences d’une telle décision pour la confiance et la paix.

« Je condamne cet acte arbitraire des autorités qui continuent à privilégier la force au détriment du droit et exprime ma solidarité au FNDC et à ses braves dirigeants.

Cette décision incompréhensible ne manquera pas, malheureusement, d’accroître les tensions qui règnent en Guinée et d’éloigner les chances d’un retour au calme et à la sérénité indispensables à l’ouverture d’un dialogue fécond, à la restauration de la confiance et de la paix dans notre pays », dans un post partagé sur son compte officiel facebook.

