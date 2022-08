Conakry : Quel sort pour Foniké et ses co-inculpés après leur audition?

CONAKRY-Le Coordinateur National du FNDC -Front national pour la défense de la Constitution- a été auditionné ce lundi 8 août 2022, par le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Dixinn, a appris Africaguinee.com.

Oumar Sylla « Foniké Mengué », avait été inculpé puis écroué une semaine plutôt pour "participation délictueuse à un attroupement interdit, troubles à l’ordre public, destruction de biens publics et privés, incendies volontaires, pillages et coups et blessures".

L’activiste a été entendu sur le fond de ces accusations qu’il rejette d’emblée depuis son inculpation, selon un de ses avocats. M. Sylla et ses co-inculpés Saikou Yaya Barry et Ibrahima (auditionnés jeudi 04 août) ont arrêtés suite aux violentes manifestations qui ont secoué la capitale Conakry, les 28 et 29 juillet 2022.

Cette mobilisation interdite par la junte avait fait au moins cinq morts. La justice annonce l’ouverture d’une enquête.

Après leur audition dans le fond quelle sera la prochaine étape ? Selon une source proche du dossier, interrogée par Africaguinee.com, le juge a désormais deux possibilités : Prononcer un « non-lieu » ou décider d’aller au « procès ».

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com