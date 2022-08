Conakry : Le FDSI organise un atelier de formation en faveur de ses directeurs régionaux…

CONAKRY- Un atelier de renforcement des capacités des inspecteurs régionaux du Ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables et des directeurs régionaux du fonds du développement social et de l'indigence, s’est ouvert ce lundi 8 août 2022 à Conakry.

Durant trois jours (du 8 au 10 août 2022), ces nouveaux cadres promus par le chef de l’Etat vont suivre une formation interne à la Direction Générale du fonds de développement social et de l'indigence. C'est madame le Ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables qui a procédé au lancement officiel de cette formation. Dans son discours, Aicha Nanette Conté a expliqué que l'idée d'organiser cette formation est venue lors de l'immersion gouvernementale à l'intérieur du pays.

"Ces cadres ont besoin de mieux coordonner les actions sur le terrain, être informés, être outillés pour que certaines habitudes de travail puissent disparaître. Nous voulons que ces cadres travaillent pour le bonheur de nos cibles tout en restant dans l'esprit de la charte de la transition. Nous allons donc partager avec eux tous ce que nous avons pu constater sur le terrain afin de pouvoir toucher du doigt le travail qu'ils ont à faire", a expliqué Aicha Nanette Conté.

Le Consultant qui est chargé de former ces nouveaux cadres à quant à lui donné l'importance de cette formation pour le Ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables.

"Être avec les inspecteurs régionaux et les directeurs régionaux du fonds du développement social et de l'indigence nous permet de vulgariser davantage le nouveau programme national d'accélération de la réponse sociale qui a été conçu et élaboré par le ministère. Il nous permet aussi de renforcer les outils de rapportage et d'information sur l'ensemble des réalisations du ministère au niveau des régions et enfin améliorer aussi la remontée d'informations sur les situations de vulnérabilité pour l'ensemble de ses bénéficiaires", a expliqué M. Mohamed Madhkour.

Durant ces trois jours de formation, les participants aborderont des thématiques liées à l'appui de la division des ressources humaines, au code de conduite inscrit dans les priorités de la lettre de mission gouvernementale, au cadre organique et au texte relatif à l'administration publique.

« Dans un second lieu, cet atelier va permettre de rappeler l'ensemble des conventions ratifiées par la république de Guinée avec l'appui du conseil juridique et enfin rappeler l'ensemble des politiques nationales, des stratégies et des programmes gouvernementaux qui sont élaborés en Guinée pour l'enfant, pour les femmes et l'égalité et pour les personnes vulnérables. Il s'agit donc de renforcer les capacités organisationnelles mais aussi des capacités programmatiques de l'ensemble des cadres du ministère", a ajouté ce formateur.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: 00224 666 134 023