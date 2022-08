Descente "musclée" des forces de l'ordre à Wanindara : témoignage choc de Ramadan Diallo, "handicapé" victime d'exactions

CONAKRY-Depuis le déclenchement des opérations dites de « démantèlement des zones criminogènes à Conakry », de plus en plus de citoyens habitant les quartiers situés le long de l'axe le Prince se disent victimes d'exactions perpétrées par les services de sécurité. Ramadan Diallo, handicapé-entrepreneur, en fait partie.

Dans la journée du 2 août, explique-t-il à Africaguinee.com, des policiers se disant en patrouille se sont rendus au marché Wanindara, un quartier de la commune de Ratoma. Dès leur arrivée dans ce lieu de négoce, des Agents des forces de l'ordre ont largué une bombe lacrymogène dans son centre de cuniculture (D.K.R). C’est là où Ramadan Diallo handicapé, pratique l'élevage de lapins et de poussins.

Ayant la mobilité réduite suite à un accident, il a eu la vie sauve grâce à l'aide de ses voisins. Sa maison envahie par la fumée du gaz était devenue invivable. Son centre de cuniculture a été victime d'actes de vandalisme, a-t-il révélé.

"J'ai créé un centre d'élevage de lapins que j'ai nommé centre de cuniculture et rééducation de lapins. C'est dans ce centre que les forces de l'ordre ont débarqué brutalement sans motif. Ils ont tiré du gaz lacrymogène sur moi. J'ai failli perdre connaissance. C'est à l'aide d'une chaise que je suis parvenu à sortir du centre avec l'appui d'un voisin", a expliqué Ramadan Diallo.

En plus d'avoir été « gazé », Ramadan Diallo affirme avoir perdu un nombre important de poussins qu'il élevait dans son centre.

"J'avais une couveuse, -incubateur de poussins-. Je venais de sortir les poussins pour les mettre dans une poussinière pour pouvoir les réchauffer. Mais à cause du gaz lacrymogène qu'ils ont largué, j'ai perdu 90% de mes poussins", a-t-il témoigné.

Selon lui, les forces de l'ordre ne sont pas à leur première. A la veille de la présidentielle de 2020, il témoigne avoir aussi été victime à l’époque, d’exactions similaires.

"On nous avait punis ici en 2020. A l’époque, ils avaient arrêté et embarqué mon employé. Ils sont allés avec mes lapins reproducteurs en ne laissant aucune trace. En tout, 37 lapins femelles et 5 mâles avaient été emportés. En tout, j’avais perdu 42 lapins", a-t-il rappelé.

Face à cette violence et perte qu'il a subies, Ramadan Diallo invite la ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de s'impliquer afin qu'il soit rétabli dans ses droits.

"Je demande à madame le ministre de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables de s'impliquer afin qu'on me remette dans mon droit pace que si les forces de l'ordre ont agi de la sorte, eux aussi doivent réparer le tort qu'on a subi", a-t-il lancé.

Il faut noter que Ramadan Diallo a ouvert son centre en 2017 après avoir été victime d'un accident qui l’a rendu handicapé. Une entreprise qui lui permet d'éviter de faire la mendicité et nourrir dignement sa famille. Mais aujourd'hui son investissement est réduit au néant.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28