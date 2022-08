Urgent : Le FNDC annonce des "actions décisives" à partir du Lundi…

CONAKRY- A la demande de la Cedeao, le FNDC -Front national pour la défense de la Constitution-avait annoncé, le 28 juillet dernier, une trêve par rapport à ses manifestations pour favoriser la médiation. Cette trêve expire ce vendredi 5 août 2022 à 22h. Que compte faire le mouvement citoyen après l’expiration de cette trêve ?

Cet après-midi, les dirigeants du Front National pour la Défense de la Constitution ont annoncé lors d’une conférence de presse virtuelle des « actions décisives et graduelles », dès lundi 08 aout 2022. Mais avant, ils vont s’entretenir avec les dirigeants de la Cedeao, à l’origine de la demande de la trêve des manifestations enclenchées le 28 juillet 2022.

« Dès le lundi, vous verrez des actions de façon graduelle. Du point de vue actions de terrain, sur les places publiques et dans les rues, les préparatifs sont bouclés aux alentours de 85%. On attend que de prendre langue avec la Cedeao ce soir pour lui expliquer la situation. Nous sommes respectueux de l’institution sous-régionale.

Donc, on va leur dire qu’à son nom on avait suspendu nos activités et que nos engagements avec eux prennent fin ce soir à 22h30’. Après cet entretien qu’on aura avec la Cedeao, je puis vous rassurer au nom de la Coordination nationale, que des actions décisives seront déployées de façon graduelle à partir du Lundi », a annoncé Sékou Koundouno. Il n'a pas cependant pas dévoiler les types d'actions envisagées.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com